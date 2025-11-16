aposenta16nov - ARTE KIKO

Publicado 16/11/2025 00:00

O Senado aprovou um projeto que proíbe definitivamente os descontos feitos por associações em aposentadorias e pensões do INSS — inclusive aqueles realizados com “autorização” do beneficiário. A medida é uma resposta às fraudes descobertas em 2024 e 2025, quando operações da PF e da CGU identificaram desvios de bilhões de reais em cobranças indevidas.

Com a nova regra, as entidades não poderão mais descontar mensalidades automaticamente, e o INSS deverá garantir o ressarcimento dos valores ilegais, buscando posteriormente a cobrança das associações responsáveis.