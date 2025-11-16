aposenta16novARTE KIKO
O projeto também endurece a contratação de empréstimos consignados. A autorização deverá ser feita exclusivamente por biometria ou assinatura eletrônica, e fica proibida por telefone ou procuração. Unidades do INSS deverão ter terminais para autenticação.
Instituições que realizarem descontos indevidos terão 30 dias para devolver o valor corrigido.
Penalidades para fraudes
A proposta autoriza o sequestro de bens de envolvidos em descontos ilegais, inclusive bens transferidos a terceiros ou ligados a empresas associadas aos investigados.
O que muda para o segurado
1-Fim dos descontos associativos no benefício;
2-Maior segurança na hora de contratar consignado;
3-Ressarcimento mais rápido em caso de desconto indevido.
O INSS reforça que não envia links, mensagens ou solicita dados pessoais para confirmar ressarcimentos. Em caso de dúvida, o caminho seguro é o Meu INSS, a Central 135 ou uma agência dos Correios.
