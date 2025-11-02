APOSENTA2NOV - ARTE O DIA

APOSENTA2NOVARTE O DIA

Publicado 02/11/2025 00:00





Como acessar pelo site ou aplicativo Meu INSS

A maneira mais prática de consultar o extrato é utilizando o Meu INSS, disponível tanto no site quanto no aplicativo oficial. O passo a passo é simples:



1-Acesse o portal

2-Faça login com seu CPF e senha da conta gov.br;

3-Na tela inicial, digite “extrato” na barra de busca;

4-Escolha entre as opções

5-Selecione o período desejado e aguarde a geração automática do documento.





O arquivo pode ser baixado em formato PDF, permitindo salvar ou imprimir quando necessário — ideal para quem precisa comprovar a renda em bancos ou atualizar cadastros.



Consulta pelo telefone 135

Quem prefere atendimento por telefone pode ligar para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Durante a ligação, o atendente orientará sobre como emitir o extrato ou, se necessário, agendar um horário presencial em uma agência do INSS. A organização financeira é essencial para quem depende dos pagamentos da Previdência, e o extrato do INSS é uma das principais ferramentas para manter tudo em dia. Nele, o aposentado ou pensionista pode conferir valores recebidos, descontos, datas de depósito e histórico de contribuições. Com o avanço da tecnologia, esse processo ficou muito mais simples — e hoje é possível acessar o documento de forma rápida, segura e sem sair de casa. O extrato serve não apenas para controle pessoal, mas também para comprovação de renda e conferência de valores pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).A maneira mais prática de consultar o extrato é utilizando o Meu INSS, disponível tanto no site quanto no aplicativo oficial. O passo a passo é simples:Acesse o portal meu.inss.gov.br ou abra o aplicativo no celular;Faça login com seu CPF e senha da conta gov.br;Na tela inicial, digite “extrato” na barra de busca;Escolha entre as opções “Extrato de Pagamento” (para acompanhar valores e datas) ou “Extrato de Contribuição (CNIS)” (para ver o histórico de contribuições);Selecione o período desejado e aguarde a geração automática do documento.O arquivo pode ser baixado em formato PDF, permitindo salvar ou imprimir quando necessário — ideal para quem precisa comprovar a renda em bancos ou atualizar cadastros.Quem prefere atendimento por telefone pode ligar para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Durante a ligação, o atendente orientará sobre como emitir o extrato ou, se necessário, agendar um horário presencial em uma agência do INSS.

Esse canal é especialmente útil para quem tem dificuldade de acesso à internet ou encontra problemas com o aplicativo.



Atendimento presencial e outras opções

Caso o segurado prefira resolver tudo pessoalmente, o atendimento nas agências do INSS também está disponível, mas deve ser agendado previamente pela Central 135.





Por que é importante consultar o extrato regularmente

Acompanhar o extrato do INSS ajuda o beneficiário a verificar se o valor recebido está correto, se há Outra alternativa é a consulta por caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, que oferecem acesso simplificado ao extrato de pagamento — uma boa opção para quem já utiliza os terminais bancários com frequência.Acompanhar o extrato do INSS ajuda o beneficiário a verificar se o valor recebido está correto, se há descontos indevidos e se o depósito foi feito dentro do prazo previsto.

Além disso, manter o controle do histórico de contribuições permite identificar eventuais falhas no cadastro, evitando problemas futuros no cálculo da aposentadoria ou em revisões de benefícios.