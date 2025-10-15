Arte coluna dos Aposentados 15 outubro 2025 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna dos Aposentados 15 outubro 2025Arte Paulo Márcio

Publicado 15/10/2025 00:00

Receber o diagnóstico de câncer é um momento de incerteza e medo — não apenas pela saúde, mas também pelo impacto financeiro que ele causa. Muitos pacientes precisam se afastar do trabalho por meses ou até de forma definitiva, e é nesse momento que o INSS garante uma rede de proteção importante. O órgão oferece benefícios específicos que ajudam a manter a estabilidade financeira durante o tratamento, como o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Entender quem tem direito, como pedir e quais documentos são necessários é essencial para garantir o suporte no momento em que ele mais faz diferença.

Benefício por Incapacidade Temporária

O pagamento é calculado com base na média dos salários de contribuição e dura enquanto durar o afastamento indicado pelo perito. Antes chamado de auxílio-doença, esse benefício é destinado a segurados que precisam se afastar temporariamente do trabalho. No caso do câncer, o INSS dispensa a carência mínima de 12 contribuições, permitindo que o pedido seja feito assim que a incapacidade for comprovada.Para solicitar, o segurado deve estar com as contribuições em dia, passar por perícia médica do INSS , que avalia o tempo de afastamento necessário e apresentar laudos e exames que confirmem o diagnóstico.O pagamento é calculado com base na média dos salários de contribuição e dura enquanto durar o afastamento indicado pelo perito.

Aposentadoria por Incapacidade Permanente

Esse benefício é vitalício e, em casos em que o paciente precisa de ajuda constante para as atividades diárias, há acréscimo de 25% sobre o valor pago, destinado a custear o apoio de cuidadores ou familiares. Quando o tratamento ou as sequelas do câncer impedem o retorno ao trabalho, o segurado pode ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente , antes chamada de aposentadoria por invalidez.Esse benefício é vitalício e, em casos em que o paciente precisa de ajuda constante para as atividades diárias, há acréscimo de 25% sobre o valor pago, destinado a custear o apoio de cuidadores ou familiares.

Como solicitar os benefícios

O pedido pode ser feito sem sair de casa, pelo aplicativo ou site Meu INSS, com login do Gov.br. O segurado deve enviar os documentos médicos e aguardar a convocação para perícia.

Quem preferir pode agendar o atendimento pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado. A perícia médica é obrigatória e define se o benefício será concedido e por quanto tempo.