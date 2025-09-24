Arte coluna aposentados 24 Setembro 2025 - Arte Paulo Márcio

Publicado 24/09/2025 00:00

Muitas pessoas chegam aos 54 anos acreditando que já podem pedir a aposentadoria ao INSS, principalmente quando já têm 15 anos de contribuição. No entanto, é importante destacar que a regra geral de aposentadoria por idade ainda não permite o benefício nessa faixa etária. Isso porque a idade mínima exigida para aposentadoria é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Ainda assim, existem exceções e regras específicas que podem permitir o acesso ao benefício antes do tempo comum, dependendo do histórico de cada trabalhador.

Regras gerais e idade mínima

Conforme a legislação atual, a aposentadoria por idade exige não apenas os 15 anos de contribuição (carência mínima), mas também o cumprimento da idade mínima: 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Por isso, aos 54 anos, nenhum segurado se encaixa nessa regra, mesmo que já tenha completado o tempo mínimo de contribuições.

Situações em que é possível se aposentar

Embora a regra geral não permita, há situações em que o trabalhador com 54 anos pode verificar alternativas:

- Aposentadoria de professores: mulheres professoras podem se aposentar com 25 anos de contribuição exclusiva no magistério. Para homens, o tempo é de 30 anos.



- Pessoa com deficiência (PcD): segurados com deficiência grave podem ter direito à aposentadoria com apenas 15 anos de contribuição, sem exigência da idade mínima.



- Regras de transição: quem já contribuía antes da Reforma da Previdência (2019) pode se encaixar em regras específicas, que combinam idade, tempo de contribuição e pedágios.



- Direito adquirido: se o trabalhador completou os requisitos antigos (30 anos de contribuição para mulheres e 35 anos para homens) antes de 13/11/2019, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo após a reforma.



Atenção ao histórico de contribuições

É fundamental analisar com cuidado o histórico completo de contribuições no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), já que períodos não reconhecidos ou pagamentos em atraso podem alterar o cálculo final. Muitas vezes, o segurado já possui mais tempo de contribuição do que imagina, mas precisa reunir documentos para comprovar.

Conclusão

Com 54 anos e apenas 15 anos de contribuição, o segurado ainda não pode se aposentar pelas regras gerais. Contudo, cada caso deve ser avaliado individualmente, considerando possibilidades de aposentadoria especial, regras de transição ou direito adquirido. A melhor forma de evitar erros e garantir o benefício no tempo certo é realizar um planejamento previdenciário e, se possível, contar com o auxílio de um advogado especializado.

