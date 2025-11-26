Arte coluna Aposentados 26 novembro 2025 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Aposentados 26 novembro 2025Arte Paulo Márcio

Publicado 26/11/2025 00:00

O pagamento do 13º salário do INSS começou nesta segunda-feira (24) para os aposentados e pensionistas que entraram no benefício após junho. Para esse grupo, o valor será depositado em parcela única, pago com o benefício mensal, seguindo o calendário que vai até 5 de dezembro. A maioria dos segurados já havia recebido o abono antecipadamente entre abril e maio, seguindo a política adotada desde 2020. Ao todo, mais de 2,3 milhões de benefícios serão contemplados nesta etapa, injetando R$ 2,2 bilhões na economia.



Segurados que recebem um salário mínimo O extrato de pagamento de novembro já está disponível no Meu INSS, na opção “Extrato de Pagamento”.Segurados que recebem um salário mínimo começaram a receber pelos finais de benefício iniciando no dígito 1. Quem tem final de 6 a 0 recebe entre 1º e 5 de dezembro, incluindo os que ganham acima do piso nacional.

Calendário para quem recebe até 1 salário mínimo

24/11 – Final 1

25/11 – Final 2

26/11 – Final 3

27/11 – Final 4

28/11 – Final 5

01/12 – Final 6

02/12 – Final 7

03/12 – Final 8

04/12 – Final 9

05/12 – Final 0

Calendário para quem recebe acima do mínimo

01/12 – Finais 1 e 6

02/12 – Finais 2 e 7

03/12 – Finais 3 e 8

04/12 – Finais 4 e 9

05/12 – Finais 5 e 0