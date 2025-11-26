Arte coluna Aposentados 26 novembro 2025Arte Paulo Márcio

O pagamento do 13º salário do INSS começou nesta segunda-feira (24) para os aposentados e pensionistas que entraram no benefício após junho. Para esse grupo, o valor será depositado em parcela única, pago com o benefício mensal, seguindo o calendário que vai até 5 de dezembro. A maioria dos segurados já havia recebido o abono antecipadamente entre abril e maio, seguindo a política adotada desde 2020. Ao todo, mais de 2,3 milhões de benefícios serão contemplados nesta etapa, injetando R$ 2,2 bilhões na economia.
O extrato de pagamento de novembro já está disponível no Meu INSS, na opção “Extrato de Pagamento”.
Segurados que recebem um salário mínimo começaram a receber pelos finais de benefício iniciando no dígito 1. Quem tem final de 6 a 0 recebe entre 1º e 5 de dezembro, incluindo os que ganham acima do piso nacional.
Calendário para quem recebe até 1 salário mínimo
24/11 – Final 1
25/11 – Final 2
26/11 – Final 3
27/11 – Final 4
28/11 – Final 5
01/12 – Final 6
02/12 – Final 7
03/12 – Final 8
04/12 – Final 9
05/12 – Final 0
Calendário para quem recebe acima do mínimo
01/12 – Finais 1 e 6
02/12 – Finais 2 e 7
03/12 – Finais 3 e 8
04/12 – Finais 4 e 9
05/12 – Finais 5 e 0
Têm direito ao 13º os aposentados, pensionistas e quem recebeu auxílio por incapacidade temporária, auxílio-reclusão ou salário-maternidade ao longo de 2025 – nesses casos, o valor é proporcional. Beneficiários do BPC não recebem o abono.
Para consultar valores e confirmar o pagamento, o segurado pode acessar o Meu INSS pelo aplicativo ou site, ou ligar na Central 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.
