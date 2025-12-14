aposenta14dezARTE KIKO
Professores da educação básica seguem tendo tratamento diferenciado, mas não escapam das mudanças. Em 2026, as professoras precisarão ter 54 anos e 6 meses e 25 anos de tempo de serviço; já os professores, 59 anos e 6 meses, com 30 anos de contribuição.
Essas idades também sobem de forma gradual até 2031. Na prática, quem está em sala de aula precisa olhar com cuidado a própria ficha de contribuições e não contar apenas com a “sensação” de que já trabalhou o suficiente.
Planejar agora para não ser surpreendido depois
Com a idade mínima subindo e a regra de pontos ficando mais rígida, o trabalhador que insiste em “depois eu vejo isso” arrisca ser pego de surpresa na reta final da carreira. Dois cuidados são essenciais:
Conferir o CNIS e checar se todos os vínculos e salários estão registrados corretamente, evitando atraso e cortes no valor do benefício.
Simular cenários considerando as regras de hoje e as de 2026, para saber se vale a pena antecipar o pedido de aposentadoria ou esperar um pouco mais em busca de um benefício melhor.
A aposentadoria deixou de ser um marco automático, ligado apenas à idade. Ela passou a ser o resultado direto de organização, informação e estratégia ao longo da vida contributiva.
