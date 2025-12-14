aposenta14dez - ARTE KIKO

Publicado 14/12/2025

A partir de 1º de janeiro de 2026, aposentar pelo INSS vai ficar mais difícil. Não é uma nova lei “de última hora”, mas o próximo passo do cronograma da Reforma da Previdência de 2019, que vem elevando, ano a ano, as exigências para quem quer deixar o mercado de trabalho. A idade mínima sobe, mas o tempo de contribuição não muda. Hoje, muitos trabalhadores ainda conseguem se aposentar pelas regras de transição. Em 2026, esse caminho fica mais íngreme. A mulheres precisarão ter 59 anos e 6 meses de idade e, no mínimo, 30 anos de contribuição. Já os homens terão de atingir 64 anos e 6 meses de idade e 35 anos de contribuição. Na regra de pontos – que soma idade e tempo de contribuição – também há aperto: serão necessários 93 pontos para mulheres e 103 para homens. Ou seja, a cada ano que passa, o trabalhador precisa estar um pouco mais velho para alcançar a pontuação exigida, mesmo que já tenha longos anos de contribuição.