O Meu INSS é o canal digital oficial da Previdência Social. Por meio dele, é possível:
consultar o valor e o calendário de pagamento dos benefícios; pedir aposentadoria e acompanhar o andamento do pedido; acessar extratos de pagamento e de contribuições; agendar ou reagendar perícia;
verificar descontos feitos no benefício, como empréstimos consignados.
Na prática, tudo aquilo que antes exigia uma visita ao INSS passou a ser resolvido, na maioria, pela tela do celular ou do computador.
Como acessar de forma simples e segura
Para usar o Meu INSS, é preciso ter uma conta gov.br. O processo é direto: informar o CPF, cadastrar uma senha e, em alguns casos, confirmar dados pessoais para garantir a segurança. Depois disso, o mesmo login serve tanto para o site quanto para o aplicativo. Quem tem mais dificuldade com tecnologia pode pedir ajuda a um familiar ou pessoa de confiança no primeiro acesso, sempre tomando cuidado para não compartilhar senha com terceiros estranhos.
Por que vale a pena aprender a usar
Aprender a navegar no Meu INSS é mais do que “andar na moda digital”: é uma forma concreta de ter controle sobre a própria aposentadoria. O segurado consegue conferir se o benefício caiu na conta, se o valor está correto, quais bancos estão fazendo descontos, se há pedido pendente de análise e até se há algo errado no histórico de contribuições. Em um cenário de tantas mudanças nas regras previdenciárias, informação clara e acessível é uma forma de proteção.
