Para muita gente, falar em INSS ainda lembra filas na calçada, senha na mão e horas de espera para resolver coisas simples, como conferir um pagamento ou tirar um extrato. Mas a realidade já mudou: hoje, grande parte desses serviços está dentro do aplicativo e do site Meu INSS, que funciona como um “posto da Previdência” na palma da mão. Ali, o aposentado, o pensionista ou o trabalhador que continua contribuindo consegue acompanhar sua vida previdenciária sem sair de casa, o que é uma ajuda enorme para quem tem dificuldade de locomoção, mora longe das agências ou simplesmente não quer perder tempo com burocracia.