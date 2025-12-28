aposenta28dezARTE KIKO

Para muita gente, falar em INSS ainda lembra filas na calçada, senha na mão e horas de espera para resolver coisas simples, como conferir um pagamento ou tirar um extrato. Mas a realidade já mudou: hoje, grande parte desses serviços está dentro do aplicativo e do site Meu INSS, que funciona como um “posto da Previdência” na palma da mão. Ali, o aposentado, o pensionista ou o trabalhador que continua contribuindo consegue acompanhar sua vida previdenciária sem sair de casa, o que é uma ajuda enorme para quem tem dificuldade de locomoção, mora longe das agências ou simplesmente não quer perder tempo com burocracia.
O que é o Meu INSS e o que ele resolve
O Meu INSS é o canal digital oficial da Previdência Social. Por meio dele, é possível:
consultar o valor e o calendário de pagamento dos benefícios; pedir aposentadoria e acompanhar o andamento do pedido; acessar extratos de pagamento e de contribuições; agendar ou reagendar perícia; 
verificar descontos feitos no benefício, como empréstimos consignados.

Na prática, tudo aquilo que antes exigia uma visita ao INSS passou a ser resolvido, na maioria, pela tela do celular ou do computador.
Como acessar de forma simples e segura
Para usar o Meu INSS, é preciso ter uma conta gov.br. O processo é direto: informar o CPF, cadastrar uma senha e, em alguns casos, confirmar dados pessoais para garantir a segurança. Depois disso, o mesmo login serve tanto para o site quanto para o aplicativo. Quem tem mais dificuldade com tecnologia pode pedir ajuda a um familiar ou pessoa de confiança no primeiro acesso, sempre tomando cuidado para não compartilhar senha com terceiros estranhos.
Por que vale a pena aprender a usar
Aprender a navegar no Meu INSS é mais do que “andar na moda digital”: é uma forma concreta de ter controle sobre a própria aposentadoria. O segurado consegue conferir se o benefício caiu na conta, se o valor está correto, quais bancos estão fazendo descontos, se há pedido pendente de análise e até se há algo errado no histórico de contribuições. Em um cenário de tantas mudanças nas regras previdenciárias, informação clara e acessível é uma forma de proteção.
