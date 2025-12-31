aposenta31dez - ARTE O DIA

aposenta31dezARTE O DIA

Publicado 31/12/2025 00:00

Para aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS, a virada do ano não é marcada só pelos fogos: o que realmente importa é saber quando o benefício vai cair na conta. Para 2026, o calendário de pagamentos já está definido e mantém a mesma lógica dos anos anteriores: depósitos distribuídos ao longo dos últimos dias úteis de cada mês, com um cronograma específico para quem recebe até um salário mínimo e outro para quem recebe acima desse valor, sempre conforme o número final do benefício. Ter isso claro logo no fim de dezembro é a chave para começar janeiro com menos ansiedade e mais planejamento.



Como o calendário do INSS 2026 está organizado





Quem ganha até o piso costuma receber nos últimos dias úteis do próprio mês. Já quem recebe acima do mínimo, em geral, tem o depósito feito nos primeiros dias úteis do mês seguinte. Esse escalonamento evita aglomeração nas agências e ajuda o segurado a saber, com antecedência, em qual faixa de datas o dinheiro vai entrar. O funcionamento segue duas regras simples: primeiro, separa quem recebe até um salário mínimo de quem recebe acima do mínimo, e depois, define o dia do pagamento pelo último número do benefício, desconsiderando o dígito que vem depois do traço.Quem ganha até o piso costuma receber nos últimos dias úteis do próprio mês. Já quem recebe acima do mínimo, em geral, tem o depósito feito nos primeiros dias úteis do mês seguinte. Esse escalonamento evita aglomeração nas agências e ajuda o segurado a saber, com antecedência, em qual faixa de datas o dinheiro vai entrar.

O que você precisa observar no seu benefício





Com esses dados, é possível marcar no caderno, na agenda ou no calendário da parede, mês a mês, quando o benefício será pago ao longo de 2026. Isso ajuda a combinar vencimento de contas, organizar compras maiores e até negociar melhor com credores, evitando juros por atraso.

Outro ponto que chama a atenção é o Na prática, duas informações merecem ser anotadas ainda hoje, na virada para 2026: O valor do benefício – se é até um salário mínimo ou acima, e o número final do benefício – que determina o dia do pagamento dentro do calendário.Com esses dados, é possível marcar no caderno, na agenda ou no calendário da parede, mês a mês, quando o benefício será pago ao longo de 2026. Isso ajuda a combinar vencimento de contas, organizar compras maiores e até negociar melhor com credores, evitando juros por atraso.Outro ponto que chama a atenção é o reajuste dos valores pagos pelo INSS . O governo anunciou o novo salário mínimo para 2026, que será de R$ 1.621. Com isso, benefícios que acompanham o piso também serão automaticamente atualizados. Já os pagamentos acima de um salário mínimo devem ser reajustados conforme a variação do INPC.