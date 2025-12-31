aposenta31dezARTE O DIA
Como o calendário do INSS 2026 está organizado
Quem ganha até o piso costuma receber nos últimos dias úteis do próprio mês. Já quem recebe acima do mínimo, em geral, tem o depósito feito nos primeiros dias úteis do mês seguinte. Esse escalonamento evita aglomeração nas agências e ajuda o segurado a saber, com antecedência, em qual faixa de datas o dinheiro vai entrar.
Com esses dados, é possível marcar no caderno, na agenda ou no calendário da parede, mês a mês, quando o benefício será pago ao longo de 2026. Isso ajuda a combinar vencimento de contas, organizar compras maiores e até negociar melhor com credores, evitando juros por atraso.
Outro ponto que chama a atenção é o reajuste dos valores pagos pelo INSS. O governo anunciou o novo salário mínimo para 2026, que será de R$ 1.621. Com isso, benefícios que acompanham o piso também serão automaticamente atualizados. Já os pagamentos acima de um salário mínimo devem ser reajustados conforme a variação do INPC.
Olhar o calendário completo de 2026 na virada do ano é mais do que curiosidade: é uma forma de enxergar o próprio orçamento com antecedência. Saber em que dia o dinheiro entra, do primeiro ao último mês, permite se preparar para despesas sazonais, como material escolar, impostos, remédios de uso contínuo e até aquela ajuda que muitos dão à família. Em tempos de bolso apertado, o calendário do INSS deixa de ser apenas uma lista de datas e vira um aliado para atravessar o ano com menos sustos.
