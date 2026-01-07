aposenta7jan - ARTE KIKO

Publicado 07/01/2026 00:00

O início de 2026 traz uma pergunta que se repete entre aposentados e pensionistas: quando o dinheiro reajustado do INSS começa a cair na conta? Com o novo salário mínimo fixado em R$ 1.621, os pagamentos já seguem um calendário definido, e os primeiros depósitos com valores corrigidos começam ainda em janeiro.

Quem recebe até um salário mínimo será o primeiro grupo a perceber o reajuste. Os pagamentos começam no dia 26 de janeiro de 2026 e seguem até o início de fevereiro, respeitando o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador. Já os segurados que recebem acima do piso nacional começam a receber a partir do dia 2 de fevereiro.

O reajuste de 2026 será de 6,79% para quem recebe o valor mínimo. Para os benefícios acima do salário mínimo, a correção será baseada na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulada ao longo de 2025, índice utilizado para preservar o poder de compra dos aposentados.

Hoje, mais de 21,9 milhões de benefícios pagos pelo INSS correspondem a até um salário mínimo, o que representa cerca de 62,5% do total de benefícios ativos no país. Isso significa que a maioria dos segurados sentirá diretamente o impacto do novo valor logo no primeiro pagamento do ano.

Calendário de pagamentos do INSS – janeiro e fevereiro de 2026

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 26 de janeiro



Final 2: 27 de janeiro



Final 3: 28 de janeiro



Final 4: 29 de janeiro



Final 5: 30 de janeiro



Final 6: 2 de fevereiro



Final 7: 3 de fevereiro



Final 8: 4 de fevereiro



Final 9: 5 de fevereiro



Final 0: 6 de fevereiro





Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 2 de fevereiro



Finais 2 e 7: 3 de fevereiro



Finais 3 e 8: 4 de fevereiro



Finais 4 e 9: 5 de fevereiro



Finais 5 e 0: 6 de fevereiro





Para saber a data correta, o segurado deve observar o último número do benefício antes do traço no cartão do INSS. Esse número é o que define o dia do pagamento.

Quem passou a receber aposentadoria, pensão ou auxílio ao longo de 2025 terá o reajuste calculado de forma proporcional, considerando a variação do INPC desde o mês de concessão do benefício até o fim do ano.

As informações sobre valores e datas podem ser conferidas pelo aplicativo Meu INSS, pelo site oficial ou pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.