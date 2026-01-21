aposenta21janeiro - ARTE KIKO

Publicado 21/01/2026 00:00

Fevereiro começa com mudanças importantes para quem depende do Instituto Nacional do Seguro Social para manter o orçamento em dia. A partir do dia 2, aposentados e pensionistas passam a receber os benefícios já com o reajuste anual aplicado, correção que leva em conta a inflação do ano anterior e que impacta diretamente milhões de famílias em todo o país. Em um cenário de preços ainda elevados, qualquer atualização no valor da aposentadoria ganha peso no planejamento financeiro de quem vive com renda fixa.

O reajuste atinge principalmente os segurados que recebem acima do salário mínimo, grupo que passa a ter seus benefícios corrigidos conforme o índice oficial de inflação. Com isso, o teto do INSS — valor máximo pago pela Previdência Social — sobe para R$ 8.475,55. A mudança vale para aposentadorias, pensões e auxílios previdenciários e passa a constar nos depósitos realizados ao longo do mês, conforme o calendário oficial de pagamentos

Já para quem recebe o piso previdenciário , o impacto do reajuste ocorrerá ainda no fim de janeiro, quando começaram os pagamentos com o novo valor do salário mínimo nacional. Os depósitos seguem o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, mantendo o cronograma tradicional adotado pelo instituto.

Além dos valores pagos aos segurados, o reajuste anual também atualiza as faixas de contribuição para trabalhadores que ainda estão na ativa. As alíquotas permanecem progressivas, variando conforme a faixa salarial, o que garante a manutenção do equilíbrio financeiro do sistema previdenciário.

Apesar da correção, especialistas alertam que o reajuste apenas recompõe perdas inflacionárias. Na prática, aposentados que recebem acima do mínimo não têm aumento real de renda, o que reforça a importância de planejamento financeiro, especialmente diante do aumento contínuo do custo de vida.