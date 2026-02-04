aposenta4fevARTE KIKO
Calendário de pagamentos do INSS de fevereiro começa no fim do mês com valores já reajustados
Fevereiro marca um momento importante no orçamento de milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O cronograma de pagamentos para este mês foi divulgado e segue a tradição da Previdência de escalonar os depósitos ao longo de vários dias, sempre respeitando o número final do benefício — uma regra que ajuda a organizar os saques e evitar aglomerações nas agências bancárias. Além disso, os valores já estão atualizados com o reajuste de 2026, que elevou o piso do salário mínimo e corrigiu outros benefícios pelo índice oficial de inflação.
Como de costume, o pagamento começa pelo grupo de segurados cujo benefício é igual a um salário mínimo, seguindo a ordem dos números finais sem considerar o dígito depois do traço. Em fevereiro de 2026, os depósitos dessa primeira faixa começam no dia 23 de fevereiro para quem tem final 1, e avançam dia a dia até 6 de março, quando recebem os últimos dos beneficiários dessa categoria com final 0.
Para quem recebe acima de um salário mínimo, o padrão é semelhante — os valores começam a cair na conta poucos dias depois, sempre respeitando o calendário escalonado. Neste caso, os grupos são formados por pares de finais (como final 1 e 6, 2 e 7, e assim por diante), seguindo até o início de março para conclusão dos pagamentos.
Esse calendário vale para aposentadorias, pensões, auxílios e outros benefícios regulares pagos pelo INSS. O beneficiário pode verificar a data exata do seu pagamento observando o número final do cartão do benefício — exibido no cartão físico ou pode ser consultado no aplicativo “Meu INSS” ou no site oficial.
A importância de conhecer essas datas vai além da simples organização financeira: para quem depende dessa renda mensal, saber quando o dinheiro cairá na conta facilita o planejamento das contas do mês, especialmente em um período em que despesas com saúde, moradia e alimentação seguem pressionando o orçamento das famílias.
Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.
Falando de aposentados
Calendário de pagamentos do INSS de fevereiro começa no fim do mês com valores já reajustados
Falando de aposentados
Justiça libera R$ 2,2 bilhões em atrasados do INSS para aposentados e pensionistas
Falando de aposentados
INSS libera extrato com novo reajuste e regras de isenção: confira valores e como checar seu benefício
Falando de aposentados
Reajuste do INSS começa a ser pago em fevereiro e redefine valores das aposentadorias
Falando de aposentados
INSS dá prazo para contestar descontos indevidos: aposentados precisam verificar o extrato agora
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.