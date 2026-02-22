aposenta22fevARTE KIKO
Aposentados do INSS: entre a revisão de benefícios e o desafio de manter o poder de compra
Nos últimos meses, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social voltaram ao centro do debate público. De um lado, o governo discute medidas de controle e revisão de benefícios; de outro, crescem as denúncias de descontos indevidos em contracheques, muitas vezes ligados a associações ou serviços não autorizados.
Para quem depende exclusivamente da aposentadoria, qualquer desconto faz diferença. O reajuste anual, atrelado ao salário mínimo para quem recebe o piso, nem sempre acompanha o aumento real do custo de vida — especialmente com medicamentos, alimentação e contas básicas pesando mais no orçamento dos idosos.
Outro ponto sensível é a digitalização dos serviços. Embora o aplicativo e o portal “Meu INSS” tenham facilitado pedidos e consultas, parte significativa dos aposentados ainda enfrenta dificuldade com tecnologia, dependendo de familiares ou enfrentando filas para atendimento presencial.
Especialistas defendem mais transparência nos descontos, reforço na fiscalização e campanhas de orientação para que aposentados acompanhem regularmente seus extratos. Também cobram políticas públicas que garantam não apenas o pagamento em dia, mas dignidade financeira na terceira idade.
Num país que envelhece rapidamente, discutir aposentadoria não é falar do passado — é planejar o futuro. Afinal, a segurança de hoje é a tranquilidade de milhões amanhã.
