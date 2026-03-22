aposenta22mai - ARTE KIKO

aposenta22maiARTE KIKO

Publicado 22/03/2026 00:00

Uma notícia que rapidamente ganhou destaque e movimentou milhões de brasileiros nesta semana envolve o pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A medida, que vem sendo adotada nos últimos anos, deve se repetir em 2026 — e já gera expectativa em todo o país.

A proposta é clara: antecipar o pagamento que tradicionalmente ocorre no segundo semestre para os meses de abril e maio, dividido em duas parcelas.

Na prática, isso significa colocar dinheiro na conta mais cedo, algo que pode representar um verdadeiro alívio para quem depende exclusivamente do benefício para manter as despesas do dia a dia.

A primeira parcela deve corresponder a cerca de 50% do valor do benefício, enquanto a segunda completa o pagamento total.

Mas, apesar da boa notícia, é importante destacar um ponto que muitos ainda desconhecem: a antecipação ainda depende de confirmação oficial por meio de decreto do governo federal.

Ou seja, embora exista forte expectativa — baseada nos últimos anos —, o calendário definitivo só é validado após publicação oficial.

Outro detalhe relevante é o impacto econômico dessa medida. Estima-se que mais de 35 milhões de beneficiários sejam contemplados, com uma injeção de aproximadamente R$ 78 bilhões na economia brasileira.

Esse movimento não apenas ajuda aposentados, mas também aquece o comércio e serviços em todo o país.

No entanto, junto com a antecipação, surge também um alerta importante: o aumento de ofertas de crédito e golpes direcionados a esse público. Sempre que há liberação de valores extras, cresce o número de abordagens oferecendo “adiantamentos”, “empréstimos facilitados” ou até falsas promessas de liberação antecipada.

Por isso, especialistas recomendam cautela. O 13º será pago automaticamente, sem necessidade de solicitação. Qualquer cobrança, taxa ou promessa de liberação antecipada deve ser vista com desconfiança.

Além disso, o momento pode ser uma oportunidade para reorganizar as finanças. Quitar dívidas, evitar novos compromissos e planejar melhor os gastos são atitudes que fazem diferença no longo prazo.

A antecipação do 13º representa, sem dúvida, uma notícia positiva. Mas, como em muitos casos envolvendo dinheiro, o verdadeiro benefício está em como ele será utilizado.

Mais do que receber antes, o desafio está em usar melhor.

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