aposenta29mar - ARTE KIKO

aposenta29marARTE KIKO

Publicado 29/03/2026 00:00

Uma notícia que ganhou destaque nesta semana pode representar um alívio financeiro inesperado para milhares de brasileiros: a liberação de quase R$ 2 bilhões em valores atrasados para aposentados e pensionistas do INSS.

Os recursos foram autorizados pelo Conselho da Justiça Federal e são destinados a segurados que entraram com ações judiciais pedindo revisão de benefícios, como aposentadorias, pensões e auxílio-doença — e venceram esses processos.

No total, mais de 157 mil pessoas foram beneficiadas, distribuídas em quase 116 mil processos analisados pela Justiça.

Mas aqui está o ponto mais importante — e que ainda gera dúvidas: esse dinheiro não é automático para todos.

Só tem direito quem entrou com ação judicial e teve decisão favorável. Ou seja, muitos aposentados podem ter valores a receber e sequer sabem disso.

Os pagamentos fazem parte das chamadas RPVs (Requisições de Pequeno Valor), que são dívidas judiciais de até 60 salários mínimos — cerca de R$ 97 mil em 2026.

Valores acima disso entram na categoria de precatórios, que seguem outro calendário e costumam demorar mais.

Outro detalhe que merece atenção é que o depósito não acontece de forma única em todo o país. Cada Tribunal Regional Federal é responsável por liberar os valores conforme seu próprio cronograma, o que significa que as datas podem variar de acordo com a região.

E é justamente aí que muitos beneficiários acabam se perdendo.

Para saber se tem direito, é necessário consultar diretamente o site do tribunal responsável pela sua região. Não há aviso por telefone, mensagem ou redes sociais — e isso abre espaço para golpes.

Com a divulgação desse tipo de pagamento, cresce também o número de criminosos que se aproveitam da situação, prometendo “liberação rápida” ou solicitando taxas para antecipar valores. O alerta é claro: nenhum valor precisa ser pago para receber atrasados da Justiça.

Mais do que uma boa notícia, essa liberação reforça um ponto essencial: revisar o benefício pode fazer diferença real no bolso.

Muitos aposentados recebem valores menores do que deveriam por anos, sem perceber. E, em alguns casos, a Justiça acaba reconhecendo esse direito — gerando pagamentos acumulados que podem chegar a valores significativos.

Em um cenário onde cada recurso conta, informação continua sendo a maior aliada. Saber que esse tipo de valor existe — e entender como consultar — pode ser o primeiro passo para recuperar um dinheiro que, por direito, já é seu.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.