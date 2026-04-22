Arte coluna aposentados 22 abril 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna aposentados 22 abril 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 22/04/2026 00:00

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber o 13º salário a partir do dia 24 de abril de 2026. O pagamento, antecipado pelo governo federal, será feito em duas parcelas, seguindo o calendário habitual dos benefícios previdenciários.

A primeira parcela será depositada entre 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda está prevista para o período de 25 de maio a 8 de junho. As datas variam de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Como ocorre tradicionalmente, os segurados que recebem até um salário mínimo terão prioridade no calendário e serão os primeiros a receber. Na sequência, serão contemplados os beneficiários com renda acima do piso nacional.

O valor da primeira parcela corresponde, em geral, a 50% do benefício mensal. A segunda parcela pode ter descontos, como o Imposto de Renda, para quem se enquadra nas regras de tributação.

A antecipação do 13º salário deve beneficiar milhões de segurados em todo o país e representa uma injeção significativa de recursos na economia, especialmente no segundo trimestre do ano.

Os beneficiários já podem consultar o valor e as datas de pagamento por meio do aplicativo ou site Meu INSS, além da central telefônica 135. O extrato detalhado permite acompanhar os depósitos e se programar financeiramente com mais segurança.