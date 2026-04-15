Coluna aposentados 15 de abril 2026 - arte kiko

Coluna aposentados 15 de abril 2026arte kiko

Publicado 15/04/2026 00:00

Nos últimos dias, uma informação tem gerado dúvidas e até preocupação entre aposentados e pensionistas: a necessidade de instalar o aplicativo Caixa Tem até o dia 24 de abril para receber um valor adicional do INSS.

Mas afinal, isso é obrigatório?

A resposta é não.

O que está sendo chamado de “valor extra” nada mais é do que a antecipação da primeira parcela do 13º salário, que será paga entre o fim de abril e o início de maio.

Esse pagamento será feito automaticamente, na mesma conta em que o beneficiário já recebe sua aposentadoria ou pensão — sem necessidade de cadastro, solicitação ou instalação de aplicativo.

Então por que o Caixa Tem entrou nessa história?

O aplicativo da Caixa funciona como uma ferramenta para movimentar o dinheiro, especialmente para quem recebe por conta digital do banco. Com ele, é possível pagar contas, transferir valores e até sacar sem cartão, diretamente pelo celular.

Ou seja, o app facilita — mas não é uma exigência para receber.

A confusão começou porque mensagens começaram a circular afirmando que quem não instalasse o aplicativo até determinada data poderia perder o benefício. Isso não procede.

O prazo de 24 de abril, na verdade, marca o início do calendário de pagamentos, que segue de forma escalonada conforme o número final do benefício.

Outro ponto importante: cerca de 35 milhões de beneficiários devem receber esse valor, com impacto de bilhões na economia — o que também explica o aumento de informações (e desinformações) sobre o tema.

Diante disso, o alerta é essencial.

Sempre que surgir uma nova regra envolvendo dinheiro, é preciso confirmar a informação em canais oficiais. O INSS não exige instalação de aplicativos nem solicita dados por mensagens ou ligações.

Em resumo: o dinheiro vai cair normalmente. O aplicativo é apenas uma opção para facilitar o acesso.

E, mais uma vez, informação correta é o que separa tranquilidade de preocupação desnecessária.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.