Arte coluna aposentados 12 abril 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna aposentados 12 abril 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 12/04/2026 00:00

Uma nova orientação envolvendo o pagamento do 13º salário do INSS chamou a atenção de milhões de aposentados nos últimos dias: o uso do aplicativo Caixa Tem passou a ser um dos principais meios para acessar e movimentar o dinheiro.

Com o início do calendário antecipado, beneficiários já começaram a receber os valores — mas muitos se depararam com uma novidade: a necessidade de utilizar o aplicativo para consultar, transferir ou até sacar o benefício de forma mais prática.

A medida impacta cerca de 35 milhões de segurados e deve movimentar mais de R$ 78 bilhões na economia brasileira.

Embora o valor seja depositado automaticamente na conta em que o beneficiário já recebe, o aplicativo tem sido apontado como ferramenta essencial para evitar filas, facilitar o acesso e permitir o uso do dinheiro de forma digital.

Na prática, o Caixa Tem permite consultar saldo, pagar contas, fazer transferências e até gerar código para saque sem cartão — o que representa um avanço, principalmente para quem busca mais comodidade no dia a dia.

Mas é justamente essa mudança que também tem gerado dúvidas.

Muitos aposentados acreditam que precisam obrigatoriamente baixar o aplicativo para receber o 13º — o que não é totalmente verdade. O pagamento continua sendo feito normalmente na conta do benefício. No entanto, o app se tornou o principal canal recomendado para movimentar o valor com mais facilidade e rapidez.

Outro ponto importante é o prazo: em alguns casos, há orientação para que o acesso ao aplicativo seja feito até datas específicas, como forma de garantir o uso completo dos valores depositados.

E como acontece em toda novidade envolvendo dinheiro, surge também um alerta.

Criminosos já começaram a se aproveitar da situação para aplicar golpes, enviando links falsos para download do aplicativo ou solicitando dados pessoais sob a justificativa de “liberar o 13º”. A recomendação é clara: o download deve ser feito apenas pelas lojas oficiais do celular, e nenhum dado sensível deve ser compartilhado.

Além disso, o calendário segue dividido em duas parcelas: a primeira sendo paga entre o fim de abril e início de maio, e a segunda entre o fim de maio e começo de junho.

A ordem de pagamento continua baseada no número final do benefício, como já ocorre tradicionalmente.

A digitalização dos serviços representa um avanço importante, mas também exige adaptação. Para muitos aposentados, o desafio agora não é apenas receber — mas saber como acessar e usar esse dinheiro com segurança.

Em um cenário cada vez mais tecnológico, entender essas ferramentas deixou de ser opcional e passou a ser parte da rotina.

E, como sempre, informação continua sendo o melhor caminho para evitar erros — e proteger o que é seu por direito.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.