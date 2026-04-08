Arte coluna dos Aposentados 08 abril 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna dos Aposentados 08 abril 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 08/04/2026 00:00

Com a expectativa do pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas, um velho problema voltou com força total em 2026: o aumento dos golpes envolvendo benefícios do INSS. A promessa é sempre tentadora — e é justamente aí que mora o perigo.

Criminosos estão se passando por funcionários do INSS ou de bancos para oferecer suposta “liberação antecipada” do 13º, revisão de valores ou até empréstimos com condições especiais. O contato acontece principalmente por telefone, WhatsApp e mensagens com links falsos.

Na prática, tudo não passa de uma armadilha.

Durante a abordagem, os golpistas solicitam dados pessoais, informações bancárias, senhas e até fotos de documentos. Com essas informações em mãos, conseguem aplicar fraudes, contratar empréstimos em nome da vítima e até acessar contas bancárias.

Outro ponto que preocupa é o nível de sofisticação dessas ações. Muitos golpes utilizam linguagem convincente, simulam atendimentos oficiais e até imitam páginas do governo, o que dificulta a identificação por parte dos aposentados.

Entre os golpes mais comuns estão o falso empréstimo consignado, a promessa de antecipação de valores e até a chamada “prova de vida digital”, usada como desculpa para coletar dados sensíveis.

E aqui está o alerta mais importante: o INSS não entra em contato por telefone, mensagem ou WhatsApp para pedir dados pessoais ou oferecer liberação de dinheiro.

Qualquer tipo de solicitação nesse sentido deve ser encarada com desconfiança imediata.

Além disso, o pagamento do 13º é feito automaticamente, sem necessidade de pedido, cadastro ou pagamento de qualquer taxa. Ou seja, não existe “atalho” para receber antes — e qualquer promessa nesse sentido é sinal de golpe.

Especialistas reforçam que a melhor forma de se proteger é utilizar apenas os canais oficiais, como o aplicativo “Meu INSS” ou a Central 135, além de nunca clicar em links desconhecidos ou compartilhar informações pessoais.

Outro cuidado essencial é envolver familiares, especialmente no caso de idosos que têm menos familiaridade com tecnologia. Muitas vezes, uma simples orientação pode evitar prejuízos significativos.

O crescimento desse tipo de crime mostra que, enquanto o acesso ao dinheiro fica mais fácil, os riscos também aumentam.

Em um momento de expectativa por renda extra, a atenção precisa ser redobrada.

Porque, no cenário atual, a diferença entre receber um benefício ou cair em um golpe pode estar em um simples clique.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.