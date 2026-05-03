aposenta3mai - ARTE KIKO

aposenta3maiARTE KIKO

Publicado 03/05/2026 00:00

Em maio, o extrato de muitos aposentados vai mostrar um valor bem maior do que o habitual. Entenda por que isso acontece e como não se confundir na hora de gastar.

Uma situação incomum vai acontecer no extrato bancário de milhões de brasileiros neste mês: aposentados e pensionistas do INSS verão um valor significativamente mais alto do que o normal sendo depositado em suas contas em maio. Quem não entender o motivo pode acabar gastando o que não devia.

O governo federal manteve, em 2026, a política de antecipar o 13º salário para o primeiro semestre. Com isso, a segunda parcela do abono anual é depositada junto com o benefício mensal de maio — ou seja, em um único crédito, o aposentado recebe dois valores ao mesmo tempo: o pagamento normal do mês e metade do seu 13º salário. Essa estratégia tem como objetivo injetar recursos na economia antes do meio do ano e ajudar os beneficiários a enfrentarem despesas típicas desse período.

Na prática, um aposentado que recebe R$ 1.621,00 por mês verá cair em sua conta até R$ 2.431,50 em maio — o benefício normal mais R$ 810,50 da segunda parcela do 13º. Quem recebe valores acima do salário mínimo terá um acréscimo proporcional, respeitando o teto previdenciário de R$ 8.475,55. Para muitas famílias, esse valor extra é estratégico para pagar contas atrasadas, antecipar compras ou formar uma pequena reserva.

Mas atenção: o valor maior no extrato de maio não significa aumento permanente do benefício. É um pagamento pontual, e o depósito do mês seguinte voltará ao valor habitual. Um erro muito comum é tratar esse dinheiro extra como renda mensal recorrente e comprometer o orçamento de junho com despesas que não cabem no orçamento normal.

O que fazer: antes de gastar, verifique no aplicativo Meu INSS qual é o seu valor de benefício normal e qual é o valor referente ao 13º. Separe mentalmente — ou até em contas diferentes — o que é o pagamento do mês e o que é o abono. Use o 13º com objetivo claro: quitar dívida, formar reserva ou cobrir uma necessidade específica. Planejamento agora evita aperto em junho.

Receber dois valores juntos é uma boa notícia — mas exige atenção e planejamento. Entender o que está sendo depositado, por quê e quando isso se repete é o que separa quem aproveita bem o benefício de quem fica no vermelho no mês seguinte. Se informe, planeje-se e use seu dinheiro com consciência.

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