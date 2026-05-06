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Publicado 06/05/2026 00:00

A primeira parcela do 13º salário já está sendo depositada para aposentados que recebem acima de um salário mínimo. Os pagamentos vão até o dia 8 de maio — confira sua data antes que o prazo acabe.

Uma notícia muito esperada chegou para milhões de brasileiros nesta semana: o INSS começou, na segunda-feira, dia 4 de maio, a depositar a primeira parcela do 13º salário para os aposentados e pensionistas que recebem valores acima de um salário mínimo. Quem depende desse dinheiro extra para organizar as finanças precisa estar atento, porque os pagamentos seguem somente até o dia 8 de maio.

O governo federal antecipou, mais uma vez em 2026, o pagamento do 13º salário do INSS para o primeiro semestre do ano. Para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.621,00), os depósitos da primeira parcela já haviam começado no dia 24 de abril. Agora, na primeira semana de maio, é a vez de quem recebe acima do piso nacional. O pagamento segue o calendário escalonado pelo penúltimo dígito do número do benefício — ou seja, cada segurado tem uma data específica, e não existe um dia único para todos. A segunda parcela, correspondente à outra metade do 13º, será depositada entre 25 de maio e 8 de junho.

Na prática, quem recebe um salário mínimo vai encontrar R$ 2.431,50 na conta — o benefício mensal de R$ 1.621,00 mais R$ 810,50 referentes à primeira parcela do 13º. Para quem recebe valores maiores, o acréscimo é proporcional, podendo chegar a até R$ 4.237,77 para quem está no teto previdenciário de R$ 8.475,55. É um reforço real no orçamento, e para muitas famílias representa a chance de quitar uma dívida, cobrir uma despesa de saúde ou simplesmente respirar com mais tranquilidade.

Mas atenção: nem todo beneficiário do INSS tem direito ao 13º. Quem recebe o BPC — Benefício de Prestação Continuada — não tem direito ao abono, pois esse é um benefício assistencial, e não previdenciário. Além disso, quem começou a receber o benefício em 2026 vai receber o valor proporcional aos meses de vínculo com o INSS — e não o valor cheio. Outro erro comum é confundir o depósito maior de maio com um aumento definitivo do benefício. Esse valor extra não se repete todo mês.

O que fazer: acesse agora o aplicativo Meu INSS, faça login com sua conta gov.br e clique em "Extrato de Pagamento". Lá você encontra o valor exato da sua parcela, a data do depósito e o histórico de pagamentos. Se preferir, ligue para o telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Confirme as informações antes de qualquer compromisso financeiro.

O 13º salário antecipado é um direito garantido de milhões de brasileiros — e entender quando e quanto você vai receber é o passo mais importante para usar esse dinheiro com inteligência. Fique de olho no calendário, confira o extrato e não caia em informações falsas que circulam nas redes sociais. A fonte oficial é sempre o Meu INSS.

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