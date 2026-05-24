aposenta24mai - ARTE KIKO

aposenta24maiARTE KIKO

Publicado 24/05/2026 00:00

Uma notícia recente está deixando muitos aposentados e pensionistas em alerta por todo o Brasil: o INSS começou nesta semana a enviar convocações para a prova de vida por dois canais que a maioria das pessoas usa no dia a dia — o extrato bancário e o WhatsApp. Quem recebeu o aviso e não tomar providências dentro do prazo pode ter o pagamento do benefício suspenso ainda este mês, sem qualquer outro comunicado.

A prova de vida é a comprovação obrigatória de que o beneficiário está vivo e em condições regulares para continuar recebendo a aposentadoria ou pensão. Desde 2023, o INSS realiza essa verificação de forma automática, cruzando informações entre diferentes bancos de dados do governo — como renovação de CNH, votação nas eleições, atendimentos no SUS e movimentações bancárias. Quando o sistema não consegue localizar nenhuma dessas movimentações nos registros oficiais, o segurado é colocado em lista de convocação e precisa fazer a prova de vida manualmente. Em maio de 2026, o INSS intensificou esse processo e passou a avisar os convocados de duas formas novas: pelo próprio extrato de pagamento no banco, onde aparece uma mensagem de alerta, e pelo WhatsApp oficial do Governo do Brasil — identificado pelo selo azul de verificação.

Na prática, um aposentado que não renovou a carteira de motorista nos últimos anos, não votou nas últimas eleições, não foi a uma consulta médica registrada no SUS e não faz movimentações bancárias frequentes pode simplesmente não aparecer em nenhuma base de dados — e ser convocado sem ter feito nada de errado. Se essa convocação não for respondida dentro do prazo, o benefício é bloqueado automaticamente. Isso significa que o dinheiro não cai na conta no dia programado e o aposentado precisa correr para regularizar a situação presencialmente ou pelo aplicativo — um processo que pode levar dias e atrasar o pagamento por semanas.

Mas atenção: golpistas já estão se aproveitando dessa situação para aplicar fraudes. Mensagens falsas estão circulando pelo WhatsApp e SMS com links pedindo para o aposentado "atualizar dados", "confirmar cadastro" ou "liberar o benefício". O governo é categórico: as mensagens oficiais do INSS nunca contêm links para clicar. Se você receber qualquer mensagem com link pedindo dados pessoais, senha ou qualquer tipo de pagamento — delete imediatamente e não clique em nada. O INSS também não liga para tratar da prova de vida. Qualquer ligação nesse sentido é golpe.

O que fazer: primeiro, verifique seu extrato bancário — se houver uma mensagem de alerta de prova de vida, leve a sério. Segundo, acesse o aplicativo Meu INSS com seu CPF e senha do Gov.br, clique em "Prova de Vida" e veja se há pendência. Terceiro, se houver convocação, você pode resolver de três formas: pelo aplicativo Gov.br com biometria facial, se sua conta for Prata ou Ouro; pelo caixa eletrônico ou atendimento do banco onde recebe o benefício; ou presencialmente em uma agência bancária credenciada. Em caso de dúvida, ligue para o 135, de segunda a sábado das 7h às 22h.

A prova de vida é um direito do aposentado tanto quanto uma obrigação — ela garante que o sistema continue funcionando para quem realmente precisa. Receber a convocação não é motivo de desespero, mas é motivo de ação imediata. Quem resolve rápido não perde o pagamento. Quem ignora pode passar o mês sem renda. Se você recebeu o aviso, não espere — resolva hoje.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.