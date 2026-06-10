Publicado 10/06/2026 00:00

Uma notícia urgente que todo aposentado e pensionista do Brasil precisa ouvir antes que seja tarde: faltam apenas 10 dias para o encerramento definitivo do prazo para solicitar o ressarcimento dos valores descontados indevidos aplicados nos benefícios do INSS pelas associações fraudulentas. O prazo final é 20 de junho de 2026 — e desta vez não há sinal de nova prorrogação. Quem deixar passar essa data perde o direito à devolução pelo canal administrativo, que é gratuito, rápido e não exige advogado.

Entre março de 2020 e março de 2025, entidades associativas cadastraram aposentados e pensionistas sem autorização e aplicaram descontos mensais de mensalidades diretamente nos benefícios — sem que as vítimas soubessem ou tivessem concordado. O esquema foi revelado pela Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela CGU, e causou um prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões. Como resposta, o governo federal abriu um canal administrativo para que os segurados prejudicados pudessem contestar os descontos e receber de volta os valores sem precisar entrar na Justiça. O prazo original foi prorrogado duas vezes — e agora chegou ao limite final: 20 de junho de 2026. Segundo o Governo Federal, mais de 6,4 milhões de segurados foram afetados pelas cobranças irregulares. Até hoje, 4,5 milhões já foram ressarcidos e mais de R$ 3 bilhões foram devolvidos. Mas ainda há um número expressivo de vítimas que nunca fizeram o pedido — e muitas nem sabem que têm dinheiro a receber.

Na prática, um aposentado que teve um desconto não autorizado de R$ 49,90 por mês durante dois anos perdeu quase R$ 1.200 sem perceber. Quem sofreu descontos maiores, ou por períodos mais longos, pode ter direito a valores ainda mais expressivos. E o processo de devolução pela via administrativa é totalmente gratuito — não exige advogado, documento adicional ou o pagamento de taxas.

.Basta acessar o aplicativo Meu INSS, verificar se há descontos não reconhecidos no extrato e informar que não autorizou a cobrança. Após o pedido, a entidade responsável tem 15 dias úteis para apresentar comprovante de autorização. Se não apresentar, o acordo de ressarcimento é aberto diretamente para o segurado aceitar e o dinheiro é depositado na conta cadastrada no INSS.

Mas atenção: golpistas estão intensificando as ações justamente neste período final, sabendo que o prazo está se encerrando e que muitos aposentados estão desesperados para não perder o direito. Mensagens falsas circulando pelo WhatsApp, Instagram e e-mail prometem ajuda para "garantir o ressarcimento antes do prazo" mediante pagamento de taxas, fornecimento de senhas ou clique em links suspeitos. O INSS é absoluto: não envia links, não cobra nada, não liga para tratar do assunto e não tem representantes nas redes sociais fazendo esse tipo de oferta. Todo o processo é feito exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS, pelo site gov.br/inss, pelo telefone 135 ou presencialmente nas agências dos Correios. Qualquer outra abordagem é golpe — e pode custar muito mais do que o valor que o aposentado quer recuperar.

O que fazer agora: abra o aplicativo Meu INSS no celular com seu CPF e senha Gov.br. Na tela inicial, procure por "Consultar Descontos de Entidades Associativas". Veja se há algum desconto que você não reconhece listado. Se houver, selecione a opção indicando que não autorizou e confirme. Pronto — o pedido está feito e você receberá o retorno pelo mesmo canal. Se preferir não usar o aplicativo, ligue para o 135, disponível de segunda a sábado das 7h às 22h, e solicite a abertura do pedido por telefone. Se não tiver acesso à internet ou preferir atendimento presencial, vá a qualquer agência dos Correios com um documento de identidade com foto. Indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos recebem o ressarcimento automaticamente — não precisam solicitar.

O dinheiro que foi retirado sem autorização do bolso de milhões de aposentados brasileiros tem dono. E esse dono tem até o dia 20 de junho para reivindicá-lo pela via mais simples, mais rápida e mais barata que existe. Depois dessa data, o caminho judicial é longo, custoso e incerto. Não deixe o prazo passar. Se você ainda não verificou seu extrato, faça isso hoje. Se conhece um familiar, vizinho ou amigo aposentado que pode ter sido afetado, avise. Informação a tempo ainda pode fazer toda a diferença.

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