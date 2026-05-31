Arte coluna Aposentados 31 maio 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Aposentados 31 maio 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 31/05/2026 00:00

Uma notícia muito esperada chegou para milhões de brasileiros: a segunda e última parcela do 13º salário do INSS começou a ser depositada nesta semana. Desde a última segunda-feira, dia 25 de maio, aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo já estão vendo um valor maior do que o habitual cair na conta. Para quem recebe acima do piso nacional, a espera vai até 1º de junho — com depósitos seguindo até o dia 8 do mês.

O governo federal antecipou, pelo sétimo ano consecutivo, o pagamento do 13º salário para o primeiro semestre. A primeira parcela foi depositada entre 24 de abril e 8 de maio; agora é a vez da segunda e última etapa. O calendário segue o número final do benefício — o último algarismo antes do traço no cartão do INSS, desconsiderando o dígito verificador. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos acontecem de 25 de maio a 8 de junho. Para quem recebe acima do piso, o cronograma começa em 1º de junho e vai até o dia 8. Essa segunda parcela corresponde a 50% do valor do benefício mensal e completa o abono anual garantido por lei a todos os segurados previdenciários — aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão.

Na prática, quem recebe um salário mínimo (R$ 1.621,00) verá cair na conta R$ 2.431,50 nesta rodada — o benefício mensal somado a R$ 810,50 da segunda parcela do 13º. Quem está no teto previdenciário de R$ 8.475,55 receberá até R$ 4.237,77 nessa etapa. Mas há um detalhe importante que diferencia essa parcela da primeira: diferente de abril, a segunda parcela do 13º pode ter desconto automático de Imposto de Renda para quem recebe acima de R$ 5.000,00 mensais. Esse desconto já é descontado na fonte antes do depósito — então o valor que cai na conta pode ser um pouco menor do que o esperado.

Mas atenção: quem recebe o BPC — Benefício de Prestação Continuada — não tem direito ao 13º salário. O BPC é um benefício assistencial, e não previdenciário, portanto não gera o abono anual. Quem recebe esse benefício terá o valor normal do mês na conta, sem nenhum acréscimo. Outro ponto importante: o valor maior que aparece no extrato de junho não significa aumento permanente do benefício. Trata-se de um pagamento pontual — em julho, o depósito volta ao valor mensal habitual. Não comprometa despesas fixas futuras contando com esse valor extra.

O que fazer: acesse o aplicativo Meu INSS com seu CPF e senha Gov.br e clique em "Extrato de Pagamento" para verificar exatamente quanto você vai receber nesta rodada e em qual data o depósito está previsto. Se preferir, ligue para o 135, disponível de segunda a sábado das 7h às 22h. Antes de tomar qualquer decisão financeira com esse dinheiro extra, separe mentalmente o que é o 13º e o que é o benefício mensal — e planeje o uso com objetivos claros: quitar dívida, formar reserva ou cobrir uma necessidade específica.

A segunda parcela do 13º é o encerramento de um ciclo de dinheiro extra que o governo antecipou para o primeiro semestre. É uma oportunidade real de reorganizar as finanças, quitar uma dívida ou dar um respiro no orçamento — mas só para quem usa esse recurso com planejamento. Informe-se sobre o valor exato que vai receber, a data certa do depósito e se haverá desconto de IR antes de tomar qualquer decisão.

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