arte aposentados (24/06/2026) - Arte o dia

arte aposentados (24/06/2026)Arte o dia

Publicado 24/06/2026 00:00

Uma notícia que todo aposentado e pensionista do Brasil estava esperando: o INSS inicia hoje, os pagamentos dos benefícios referentes ao mês de junho. Os depósitos cobrem aposentadorias, pensões por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade e também o Benefício de Prestação Continuada — o BPC. Quem depende desse dinheiro para pagar as contas do mês precisa conhecer sua data exata para se planejar com antecedência e evitar surpresas.



O calendário de pagamentos do INSS de junho de 2026 está dividido em dois grupos, como de costume. O primeiro grupo é formado pelos segurados que recebem até um salário mínimo — atualmente R$ 1.621,00 — e começam a receber ainda dentro do mês de junho, a partir de hoje. O segundo grupo, composto por quem recebe acima do piso nacional, tem os depósitos concentrados nos primeiros dias de julho, entre os dias 1º e 7. Dentro de cada grupo, as datas variam conforme o número final do cartão do benefício — o último algarismo antes do traço, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o hífen.

O calendário para quem recebe até um salário mínimo segue a seguinte ordem: final 1 recebe no dia 24 de junho; final 2 no dia 25; final 3 no dia 26; final 4 no dia 27; final 5 no dia 30 de junho; final 6 no dia 1º de julho; final 7 no dia 2; final 8 no dia 3; final 9 no dia 6; e final 0 no dia 7 de julho.

Já quem recebe acima do salário mínimo segue outro cronograma: finais 1 e 6 no dia 1º de julho; finais 2 e 7 no dia 2; finais 3 e 8 no dia 3; finais 4 e 9 no dia 6; e finais 5 e 0 no dia 7 de julho.



Na prática, junho é um mês atípico para os aposentados porque concentra três movimentações financeiras em sequência: o encerramento dos pagamentos da segunda parcela do 13º em 8 de junho, o prazo para contestação de fraude em 20 de junho e agora o início do benefício mensal regular hoje. Isso significa que, entre o dia 8 e ontem, a maioria dos aposentados ficou aproximadamente 16 dias sem nenhum depósito do INSS na conta. Para quem recebe acima do mínimo, essa janela é ainda maior — o benefício de junho só cai em julho. Quem não se planejou para esse intervalo pode chegar ao final do mês no limite do orçamento.



Mas atenção: junho é também um dos meses com maior circulação de mensagens falsas sobre pagamentos extras, bônus ou antecipações do INSS. Golpistas enviam mensagens pelo WhatsApp e SMS com links afirmando que o beneficiário tem valores adicionais a receber e que precisa clicar em um link para confirmar os dados. O INSS não envia mensagens com links, não anuncia pagamentos extras por redes sociais e não liga para tratar de benefícios. Qualquer mensagem com esse perfil é golpe — delete imediatamente e não clique em nada. A única fonte confiável para consultar datas e valores é o aplicativo Meu INSS ou o telefone 135.



O que fazer: abra o aplicativo Meu INSS no celular com seu CPF e senha Gov.br. Clique em "Extrato de Pagamento" para verificar exatamente qual é o valor do seu benefício de junho, a data prevista para o depósito e se há alguma pendência ou desconto aplicado. Para saber seu dia exato de recebimento, verifique o último algarismo antes do traço no seu cartão de benefício. Se preferir, ligue para o 135, disponível de segunda a sábado das 7h às 22h. Caso o depósito não apareça na data prevista, aguarde até o final do dia bancário antes de acionar qualquer canal de atendimento — atrasos pontuais de processamento bancário são comuns e se resolvem no mesmo dia.



O pagamento do INSS é a âncora financeira de milhões de famílias brasileiras — e conhecer a data exata do depósito é o passo mais básico para organizar o orçamento do mês com tranquilidade. Consulte o extrato, anote sua data, planeje os gastos com antecedência e não tome decisões financeiras baseadas em mensagens recebidas pelo celular. Quem está informado chega ao fim do mês com muito mais equilíbrio.



Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.