arte aposentados (24/06/2026)Arte o dia
O calendário de pagamentos do INSS de junho de 2026 está dividido em dois grupos, como de costume. O primeiro grupo é formado pelos segurados que recebem até um salário mínimo — atualmente R$ 1.621,00 — e começam a receber ainda dentro do mês de junho, a partir de hoje. O segundo grupo, composto por quem recebe acima do piso nacional, tem os depósitos concentrados nos primeiros dias de julho, entre os dias 1º e 7. Dentro de cada grupo, as datas variam conforme o número final do cartão do benefício — o último algarismo antes do traço, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o hífen.
Na prática, junho é um mês atípico para os aposentados porque concentra três movimentações financeiras em sequência: o encerramento dos pagamentos da segunda parcela do 13º em 8 de junho, o prazo para contestação de fraude em 20 de junho e agora o início do benefício mensal regular hoje. Isso significa que, entre o dia 8 e ontem, a maioria dos aposentados ficou aproximadamente 16 dias sem nenhum depósito do INSS na conta. Para quem recebe acima do mínimo, essa janela é ainda maior — o benefício de junho só cai em julho. Quem não se planejou para esse intervalo pode chegar ao final do mês no limite do orçamento.
Mas atenção: junho é também um dos meses com maior circulação de mensagens falsas sobre pagamentos extras, bônus ou antecipações do INSS. Golpistas enviam mensagens pelo WhatsApp e SMS com links afirmando que o beneficiário tem valores adicionais a receber e que precisa clicar em um link para confirmar os dados. O INSS não envia mensagens com links, não anuncia pagamentos extras por redes sociais e não liga para tratar de benefícios. Qualquer mensagem com esse perfil é golpe — delete imediatamente e não clique em nada. A única fonte confiável para consultar datas e valores é o aplicativo Meu INSS ou o telefone 135.
O que fazer: abra o aplicativo Meu INSS no celular com seu CPF e senha Gov.br. Clique em "Extrato de Pagamento" para verificar exatamente qual é o valor do seu benefício de junho, a data prevista para o depósito e se há alguma pendência ou desconto aplicado. Para saber seu dia exato de recebimento, verifique o último algarismo antes do traço no seu cartão de benefício. Se preferir, ligue para o 135, disponível de segunda a sábado das 7h às 22h. Caso o depósito não apareça na data prevista, aguarde até o final do dia bancário antes de acionar qualquer canal de atendimento — atrasos pontuais de processamento bancário são comuns e se resolvem no mesmo dia.
O pagamento do INSS é a âncora financeira de milhões de famílias brasileiras — e conhecer a data exata do depósito é o passo mais básico para organizar o orçamento do mês com tranquilidade. Consulte o extrato, anote sua data, planeje os gastos com antecedência e não tome decisões financeiras baseadas em mensagens recebidas pelo celular. Quem está informado chega ao fim do mês com muito mais equilíbrio.
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