Aposentado 21-06-2026 - Arte O Dia

Aposentado 21-06-2026Arte O Dia

Publicado 21/06/2026 00:00

Uma notícia recente que está deixando muitos aposentados e pensionistas preocupados neste domingo: o prazo para solicitar o ressarcimento dos descontos indevidos aplicados nos benefícios do INSS pelo maior esquema de fraude da história da Previdência Social brasileira se encerrou ontem, dia 20 de junho de 2026. Quem não fez o pedido dentro do prazo ficou de fora do canal administrativo — o caminho mais rápido, gratuito e simples para receber o dinheiro de volta. Mas isso não significa que o direito acabou. Existem outros caminhos, e este texto vai explicar cada um deles.

Entre março de 2020 e março de 2025, entidades associativas descontaram mensalidades diretamente dos benefícios de aposentados e pensionistas sem autorização — um esquema revelado pela Operação Sem Desconto da Polícia Federal que desviou cerca de R$ 6,3 bilhões. O governo federal abriu um canal administrativo de ressarcimento para devolver os valores às vítimas sem necessidade de ação judicial. O prazo original foi prorrogado duas vezes — a última extensão levou o limite até 20 de junho de 2026. Ao longo desse período, mais de 4,5 milhões de segurados foram ressarcidos e mais de R$ 3 bilhões foram devolvidos. Quem aderiu ao acordo administrativo dentro do prazo receberá os valores em parcela única, corrigidos pelo IPCA, diretamente na conta cadastrada no INSS. Quem não aderiu a tempo perdeu esse caminho específico — mas não perdeu o direito ao ressarcimento.

Na prática, quem perdeu o prazo administrativo tem ainda duas possibilidades concretas. A primeira é a via judicial: entrar com uma ação contra a entidade associativa ou contra o próprio INSS, com a ajuda de um advogado previdenciário ou pela Defensoria Pública, exigindo a devolução dos valores com correção monetária e juros. Esse caminho é mais lento e pode exigir custos com honorários advocatícios — mas é plenamente viável e com boas chances de êxito, já que o esquema fraudulento está fartamente documentado e reconhecido pelo próprio governo. A segunda possibilidade depende do que o governo ainda decidir: há pressão de entidades e do Congresso para que o prazo seja reaberto ou para que seja criada uma nova rodada de ressarcimento administrativo para os segurados que ficaram de fora — mas até o momento não há confirmação oficial dessa medida.

Mas atenção: com o encerramento do prazo, uma nova onda de golpes está surgindo. Mensagens falsas estão circulando pelo WhatsApp, Instagram e SMS afirmando que "o governo reabriu o prazo", que "existe um canal secreto de ressarcimento" ou que "advogados especializados conseguem recuperar o dinheiro em 48 horas mediante taxa antecipada". Tudo isso é golpe. O INSS não reabre prazos por mensagem de texto. Qualquer promessa de ressarcimento rápido mediante pagamento antecipado é fraude — e o aposentado que cair nessa armadilha perderá ainda mais dinheiro além do que já foi descontado indevidamente. Se quiser buscar a via judicial, procure apenas advogados previdenciários de confiança com indicação de alguém conhecido, ou acesse a Defensoria Pública gratuitamente.

O que fazer se você perdeu o prazo: primeiro, verifique no aplicativo Meu INSS se você realmente não fez o pedido — muitos aposentados fizeram a contestação e não se lembram. Acesse o app com seu CPF e senha Gov.br e consulte a opção "Consultar Descontos de Entidades Associativas" para ver o histórico do seu caso. Segundo, se confirmado que o prazo foi perdido, procure um advogado especialista em Direito Previdenciário ou acesse a Defensoria Pública do seu estado — o atendimento é gratuito para quem não tem condições de pagar advogado. Terceiro, acompanhe os canais oficiais do INSS nos próximos dias em caso de reabertura do prazo: o site gov.br/inss e o telefone 135 são as únicas fontes confiáveis. Quarto, não tome nenhuma decisão baseada em mensagens recebidas pelo WhatsApp — sem exceção.

Perder um prazo importante é frustrante — mas não é o fim. O direito ao ressarcimento dos descontos indevidos não desaparece com o encerramento do prazo administrativo: ele muda de caminho. Quem ficou de fora ainda pode buscar a Justiça, ainda pode se informar sobre possíveis novas rodadas e ainda pode se proteger contra os golpistas que surgem exatamente nesses momentos de confusão. O mais importante agora é não agir no desespero, não cair em promessas fáceis e buscar orientação em fontes confiáveis. Informação continua sendo a melhor ferramenta — especialmente quando o prazo já passou.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.