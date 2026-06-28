Arte coluna Aposentados 28-6-2026 - arte o dia

Arte coluna Aposentados 28-6-2026arte o dia

Publicado 28/06/2026 00:00

O esquema bilionário de descontos não autorizados, que desviou cerca de R$ 6,3 bilhões dos benefícios previdenciários entre 2019 e 2024, agora é alvo de duas frentes de apuração. Para o aposentado, o que importa saber neste momento é o que ainda pode mudar — e o que já está garantido.

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, leu o requerimento que cria a CPMI das Fraudes do INSS — uma comissão composta por deputados e senadores com poderes de investigação parlamentar, incluindo a convocação de testemunhas, requisição de documentos e quebra de sigilos. A CPMI funcionará de forma paralela às investigações criminais já em curso na Polícia Federal e no STF, onde o ministro André Mendonça segue como relator. Mendonça já determinou prisões preventivas, monitoramento eletrônico e o bloqueio de centenas de milhões de reais em bens dos investigados. Novos inquéritos foram abertos para aprofundar as investigações sobre as associações ligadas ao núcleo central do esquema, o que pode resultar em novos desdobramentos nas próximas semanas.

Na prática, para o aposentado comum, o avanço das investigações tem três efeitos concretos. O primeiro é a pressão para que mais valores sejam devolvidos: quanto mais o esquema é esmiuçado, maior a possibilidade de que novos recursos sejam identificados e destinados ao ressarcimento das vítimas. O segundo é a criação de precedentes legais que podem facilitar ações judiciais individuais de quem perdeu o prazo administrativo em 20 de junho. O terceiro é o fortalecimento das novas regras de proteção ao beneficiário — como a biometria obrigatória no consignado, vigente desde 20 de maio —, que já estão funcionando como barreira contra novos golpes. Mais de R$ 3 bilhões já foram devolvidos a aproximadamente 4,4 milhões de segurados, mas o número total de afetados ainda é muito maior.

Mas atenção: o avanço das investigações também está sendo usado como isca por golpistas. Mensagens falsas circulam nas redes afirmando que "a CPMI garantiu uma nova rodada de ressarcimento" ou que "quem não pediu o dinheiro de volta ainda tem uma última chance por um canal especial". Nada disso é verdade. Qualquer nova medida de ressarcimento será comunicada exclusivamente pelos canais oficiais do INSS — o site gov.br/inss, o aplicativo Meu INSS e o telefone 135. Não existe canal paralelo, não existe prazo secreto e não existe intermediário autorizado pelo governo para tratar desse assunto. Quem prometer o contrário está tentando aplicar um golpe.

O que fazer: acompanhe o andamento do caso por veículos de notícias confiáveis e pelos canais oficiais do INSS. Se você foi vítima dos descontos indevidos e ainda não recebeu o ressarcimento — seja porque pediu dentro do prazo e ainda aguarda o lote de pagamento, seja porque perdeu o prazo administrativo —, consulte o status do seu caso no aplicativo Meu INSS na opção "Consultar Descontos de Entidades Associativas". Se o prazo foi perdido e você quer buscar a via judicial, procure a Defensoria Pública do seu estado — o atendimento é gratuito — ou um advogado especialista em Direito Previdenciário que seja de sua inteira confiança. Não contrate ninguém que prometa resultado garantido mediante pagamento antecipado.

O caso das fraudes no INSS não acabou com o encerramento do prazo administrativo; ele está entrando em uma nova fase, com investigações parlamentares e criminais avançando ao mesmo tempo. Para o aposentado, o mais importante é continuar informado, acompanhar os desdobramentos pelos canais oficiais e não se deixar enganar pelas falsas promessas que surgem sempre que o tema volta às manchetes. A justiça leva tempo — mas o processo está em movimento.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.