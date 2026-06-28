Arte coluna Aposentados 28-6-2026arte o dia
CPMI das fraudes do INSS é criada no Congresso e investigações no STF ganham novo fôlego
As investigações sobre o maior esquema de fraude da história da Previdência Social brasileira avançam simultaneamente no Congresso Nacional e no STF
CPMI das fraudes do INSS é criada no Congresso e investigações no STF ganham novo fôlego
As investigações sobre o maior esquema de fraude da história da Previdência Social brasileira avançam simultaneamente no Congresso Nacional e no STF
Veja o calendário completo e descubra quando é a sua vez
Os pagamentos de junho do INSS começam hoje e seguem até 7 de julho. Quem recebe até um salário mínimo recebe ainda em junho; quem ganha acima do piso espera julho. Confira sua data exata antes de comprometer qualquer gasto
E quem não pediu o dinheiro de volta, o que faz agora?
O prazo administrativo para contestar os descontos ilegais do INSS encerrou ontem, dia 20 de junho. Mas quem perdeu a data não está de mãos vazias. Ainda há caminhos — e é importante conhecê-los antes de desistir
Pagamentos regulares começam em 24 de junho: veja sua data e não se confunda
Junho tem três datas financeiras decisivas para o aposentado: o fim do 13º em 8 de junho, o prazo da fraude em 20 de junho e o início do benefício mensal em 24 de junho. Entender cada uma delas é o primeiro passo para não passar aperto
Entenda por que o seu benefício pode ser bloqueado e o aplicativo pode travar nesta semana
Poucos aposentados conhecem a "maciça" do INSS — mas todos sentem os efeitos quando ela acontece. Em junho, o sistema entra em manutenção por dois dias e pode bloquear benefícios, travar o app e suspender contratações de consignado. Saiba quando ocorre e o que fazer
Aposentado que não pedir o dinheiro da fraude até 20 de junho perde o direito pelo canal mais rápido
O prazo administrativo para contestar os descontos ilegais do INSS se encerra em 20 de junho — sem prorrogação prevista. Quem não agir até lá terá que ir à Justiça para tentar recuperar o que é seu. O processo é gratuito e leva menos de 5 minutos pelo celular
O que isso significa para quem está esperando?
O ministro da Previdência Social anunciou nesta semana a meta de eliminar o represamento de benefícios até dezembro. São milhões de brasileiros esperando aposentadoria, pensão ou auxílio há meses. Entenda o que muda — e o que ainda precisa mudar
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