Aposentado 08-07-2026Arte O Dia
Quem está isento da nova exigência de biometria do INSS?
A nova portaria sobre biometria prevê exceções importantes: idosos acima de 80 anos e moradores de áreas remotas não precisam se preocupar
Quem está isento da nova exigência de biometria do INSS?
A nova portaria sobre biometria prevê exceções importantes: idosos acima de 80 anos e moradores de áreas remotas não precisam se preocupar
Quem já recebe benefício não precisa se preocupar com a nova regra de biometria
A notícia da biometria obrigatória assustou muita gente, mas a regra não atinge quem já recebe o benefício. Entenda quem precisa agir agora
Biometria vira obrigatória para pedir aposentadoria e BPC
Nova portaria do INSS encerra automaticamente pedidos de aposentadoria, BPC e auxílio-reclusão sem aviso prévio. O prazo é de 30 dias para comprovar a biometria
CPMI das fraudes do INSS é criada no Congresso e investigações no STF ganham novo fôlego
As investigações sobre o maior esquema de fraude da história da Previdência Social brasileira avançam simultaneamente no Congresso Nacional e no STF
Veja o calendário completo e descubra quando é a sua vez
Os pagamentos de junho do INSS começam hoje e seguem até 7 de julho. Quem recebe até um salário mínimo recebe ainda em junho; quem ganha acima do piso espera julho. Confira sua data exata antes de comprometer qualquer gasto
E quem não pediu o dinheiro de volta, o que faz agora?
O prazo administrativo para contestar os descontos ilegais do INSS encerrou ontem, dia 20 de junho. Mas quem perdeu a data não está de mãos vazias. Ainda há caminhos — e é importante conhecê-los antes de desistir
Pagamentos regulares começam em 24 de junho: veja sua data e não se confunda
Junho tem três datas financeiras decisivas para o aposentado: o fim do 13º em 8 de junho, o prazo da fraude em 20 de junho e o início do benefício mensal em 24 de junho. Entender cada uma delas é o primeiro passo para não passar aperto
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