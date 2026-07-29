Como se proteger da nova onda de fraudes contra aposentados?
A modernização da prova de vida do INSS criou uma brecha perigosa: golpistas exploram a confusão para enganar aposentados. O INSS nunca liga para realizar a prova de vida. Qualquer contato assim é golpe
Como se proteger da nova onda de fraudes contra aposentados?
A modernização da prova de vida do INSS criou uma brecha perigosa: golpistas exploram a confusão para enganar aposentados. O INSS nunca liga para realizar a prova de vida. Qualquer contato assim é golpe
Ministro propõe redução e decisão sai em 28 de Julho
O ministro da Previdência quer cortar o teto dos juros do consignado para aposentados. A proposta vai a votação em 28 de julho. Se aprovada, o crédito fica mais barato — mas há resistência dos bancos
INSS deposita ressarcimento de até R$ 1.280 sem você pedir
A partir de 24 de julho, aposentados e pensionistas afetados pela fraude vão receber um valor extra diretamente na conta. O depósito é automático — mas golpistas já estão usando o tema para enganar
Calendário de julho do INSS já está definido
O INSS confirmou as datas de pagamento de julho. Quem recebe até um salário mínimo começa a receber no dia 27; quem ganha acima espera até agosto
Quem está isento da nova exigência de biometria do INSS?
A nova portaria sobre biometria prevê exceções importantes: idosos acima de 80 anos e moradores de áreas remotas não precisam se preocupar
Quem já recebe benefício não precisa se preocupar com a nova regra de biometria
A notícia da biometria obrigatória assustou muita gente, mas a regra não atinge quem já recebe o benefício. Entenda quem precisa agir agora
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