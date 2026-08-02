Publicado 02/08/2026 00:00

Uma notícia recente que vai alegrar muitos aposentados e pensionistas: o programa federal Voa Brasil, consolidado em 2026, permite que aposentados do INSS comprem passagens aéreas nacionais por até R$ 200 o trecho. E vai além — a Câmara dos Deputados aprovou, em 6 de julho, um projeto de lei que pode tornar essas passagens completamente gratuitas para quem precisa viajar em busca de tratamento de saúde fora do seu município.

O programa Voa Brasil utiliza assentos ociosos em aeronaves comerciais para oferecer passagens nacionais por um valor máximo de R$ 200 por trecho. Para garantir o benefício, o interessado deve ser aposentado ou pensionista do INSS. Outro critério fundamental é o histórico de viagens: o programa é destinado apenas a quem não realizou voos comerciais nos últimos 12 meses. Cada beneficiário tem direito a até 2 trechos por ano — o que permite uma viagem completa de ida e volta. A compra é feita exclusivamente pelo portal oficial do Voa Brasil, com login pelo Gov.br. O projeto aprovado pela Comissão de Viação e Transportes ainda será analisado por outras comissões antes de seguir para votação na Câmara e no Senado.

Na prática, um aposentado que recebe um salário mínimo e nunca viajou de avião pode realizar o sonho de visitar um familiar em outro estado pagando apenas R$ 200 pelo trecho — mais a taxa de embarque, que varia por aeroporto. A tarifa não é garantida em todas as datas: depende de assentos vagos, e datas fora de feriados e períodos de menor procura aumentam a chance de encontrar a tarifa.

Mas atenção: a compra só pode ser feita pelos canais oficiais do governo. O processo de reserva é inteiramente digital e deve ser feito apenas pelos canais oficiais do governo para evitar fraudes. Golpistas já estão oferecendo "passagens do INSS por R$ 200" por WhatsApp e sites falsos — não existe intermediário autorizado. Qualquer oferta fora do portal oficial é golpe.

O que fazer: acesse o portal oficial do Voa Brasil pelo Gov.br com seu CPF e senha. Verifique se seu cadastro está atualizado junto ao INSS e se sua conta Gov.br está ativa. Pesquise o trecho desejado, verifique a disponibilidade e finalize a compra dentro do prazo da companhia aérea. Evite datas de feriados — a oferta é maior em períodos de baixa temporada.

Viajar de avião deixou de ser sonho distante para o aposentado brasileiro. Com planejamento, informação e acesso ao portal correto, R$ 200 podem ser o preço de um reencontro com a família ou de uma nova aventura. Informe-se, verifique sua elegibilidade e aproveite o benefício antes que as vagas acabem.

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