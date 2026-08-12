Miguel Chagas da Silva teve a arma tomada em luta corporal com o filho da vítima, que efetuou um disparo contra o idoso - Reprodução/Redes sociais

Miguel Chagas da Silva teve a arma tomada em luta corporal com o filho da vítima, que efetuou um disparo contra o idosoReprodução/Redes sociais

Publicado 12/08/2026 18:12

Um idoso atirou e matou o vizinho após uma discussão motivada pela poda de um pé de manga na tarde da última terça-feira, 11, no Córrego do Belém, zona rural de São Domingos das Dores, em Minas Gerais. Depois, o idoso foi baleado e morto pelo filho da vítima.