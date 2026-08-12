Entre os produtos proibidos pela Anvisa estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio - Valter Campanato / Agência Brasil

Entre os produtos proibidos pela Anvisa estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódioValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 12/08/2026 17:41

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza. De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização.

LEIA MAIS: Anvisa proíbe produtos sem registro que prometiam emagrecimento

Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.



A proibição já está em vigor.



Veja a lista dos produtos:



Oxypur – Quimpac

Percarbonato de Sódio - Los Chefs

Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula

Percarbonato de Sódio - Vong Home

Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó

Percarbonato Plus – ANS Agrária

Percarbonato de Sódio - Nativa

Yta Clean

Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora

Percarbonato de Sódio - Oxigen

Tira Manchas – FV Group

Percarbonato Top Brilho