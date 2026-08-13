Segundo nota, Uczai está consciente, com boa evolução clínica e sem comprometimento cognitivo ou motorReprodução / X
Segundo a nota da Liderança do PT na Câmara dos Deputados, Uczai está consciente, com boa evolução clínica e sem comprometimento cognitivo ou motor, e permanece internado para a realização de exames complementares.
O texto afirma ainda que o parlamentar conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O presidente Lula pediu ao Líder para cuidar da saúde, porque ele precisa estar bem para construir o mandato, liderar a Bancada e ajudar na campanha eleitoral", diz.
Ao citar os deputados federais Hugo Motta, que é presidente da Câmara dos Deputados, e Jandira Feghali, a nota destaca que os dois parlamentares são médicos.
A visita ocorre dois dias depois de o presidente da Câmara declarar apoio à reeleição de Lula. Na última segunda-feira, 10, Motta afirmou que ele e o Republicanos da Paraíba apoiarão a candidatura do petista. Ao anunciar ao apoio, descreveu Lula como o presidente "que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o País".
Antes, Lula já havia prometido apoio à reeleição de Hugo Motta à Presidência da Câmara dos Deputados.
NOTA OFICIAL— Pedro Uczai (@uczai) August 12, 2026
Atualização do quadro clínico do deputado Pedro Uczai
A Liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados informa que o líder da bancada, deputado Pedro Uczai, permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde realiza exames… pic.twitter.com/7ROEN5hWnq
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