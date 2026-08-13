Segundo nota, Uczai está consciente, com boa evolução clínica e sem comprometimento cognitivo ou motor - Reprodução / X

Segundo nota, Uczai está consciente, com boa evolução clínica e sem comprometimento cognitivo ou motorReprodução / X

Publicado 13/08/2026 07:57





Segundo a nota da Liderança do PT na Câmara dos Deputados, Uczai está consciente, com boa evolução clínica e sem comprometimento cognitivo ou motor, e permanece internado para a realização de exames complementares.



O texto afirma ainda que o parlamentar conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O presidente Lula pediu ao Líder para cuidar da saúde, porque ele precisa estar bem para construir o mandato, liderar a Bancada e ajudar na campanha eleitoral", diz.



Ao citar os deputados federais Hugo Motta, que é presidente da Câmara dos Deputados, e Jandira Feghali, a nota destaca que os dois parlamentares são médicos.



A visita ocorre dois dias depois de



Antes, Lula já havia prometido apoio à reeleição de Hugo Motta à Presidência da Câmara dos Deputados. O deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, publicou foto na tarde desta quarta-feira, 12, ao lado de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ) em cama de hospital. Na postagem, a legenda afirma que o parlamentar apresenta quadro clínico estável após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante reunião do Colégio de Líderes, nesta terça-feira, 11 Segundo a nota da Liderança do PT na Câmara dos Deputados, Uczai está consciente, com boa evolução clínica e sem comprometimento cognitivo ou motor, e permanece internado para a realização de exames complementares.O texto afirma ainda que o parlamentar conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O presidente Lula pediu ao Líder para cuidar da saúde, porque ele precisa estar bem para construir o mandato, liderar a Bancada e ajudar na campanha eleitoral", diz.Ao citar os deputados federais Hugo Motta, que é presidente da Câmara dos Deputados, e Jandira Feghali, a nota destaca que os dois parlamentares são médicos.A visita ocorre dois dias depois de o presidente da Câmara declarar apoio à reeleição de Lula . Na última segunda-feira, 10, Motta afirmou que ele e o Republicanos da Paraíba apoiarão a candidatura do petista. Ao anunciar ao apoio, descreveu Lula como o presidente "que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o País".Antes, Lula já havia prometido apoio à reeleição de Hugo Motta à Presidência da Câmara dos Deputados.