'As pessoas estão muito conscientes de que elas têm que se vacinar', argumenta TarcísioReprodução / CNN Brasil
"Sinceramente, as pessoas estão muito esclarecidas acerca da vacina", disse ele, completando: "As pessoas estão muito conscientes de que elas têm que se vacinar. Então isso acaba rodando em vazio e não vai fazer efeito".
Na última sexta-feira, 7, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo (SES-SP) divulgou que o Estado atingiu a marca de 23 casos de sarampo. O surto da doença fez com que a Prefeitura da capital paulista intensificasse sua campanha vacinal.
Tarcísio também admitiu na entrevista que tinha uma visão equivocada sobre as câmeras corporais nos policiais militares e declarou que o uso dos dispositivos protege tanto a sociedade quanto as forças de segurança. "Eu mudei de ideia na questão das câmeras corporais. Eu tinha uma visão mais crítica, em função da experiência que eu tive até nas Forças Amadas. E eu queria transpor aquela experiência para o dia a dia do policial nas ruas e não tem nada a ver uma coisa na outra. Os próprios policiais me mostraram que eu estava errado. E aí eu voltei atrás", disse.
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