'As pessoas estão muito conscientes de que elas têm que se vacinar', argumenta Tarcísio - Reprodução / CNN Brasil

'As pessoas estão muito conscientes de que elas têm que se vacinar', argumenta TarcísioReprodução / CNN Brasil

Publicado 13/08/2026 09:22





"Sinceramente, as pessoas estão muito esclarecidas acerca da vacina", disse ele, completando: "As pessoas estão muito conscientes de que elas têm que se vacinar. Então isso acaba rodando em vazio e não vai fazer efeito". O atual governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, afirmou em entrevista na CNN na noite desta quarta-feira, 12, que o vídeo antivacina publicado por Eduardo Bolsonaro não atrapalhou a atual campanha contra sarampo no Estado."Sinceramente, as pessoas estão muito esclarecidas acerca da vacina", disse ele, completando: "As pessoas estão muito conscientes de que elas têm que se vacinar. Então isso acaba rodando em vazio e não vai fazer efeito".