Haddad disse que viatura 'emparelhou' e 'ficou colada' na traseira de veículo conduzido por motoristaReprodução / Redes sociais
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) se manifestou por meio de nota e disse ter determinado à PM que as equipes que estiveram na região e no período informados por Haddad sejam identificadas, para que o caso seja apurado.
O ex-ministro retornava de um compromisso na Faculdade do Largo São Francisco, na capital paulista. "Meu motorista foi acompanhado de uma forma estranha." O candidato afirmou que a viatura da PM "emparelhou" e "ficou colada" na traseira do veículo conduzido pelo funcionário. O motorista entrou no estacionamento de um hotel.
Segundo os relatos, os policiais direcionaram lanternas para iluminar o interior do carro, depois que Haddad já tinha deixado o veículo. A partir dali, o condutor percebeu estar sendo seguido pela viatura da PM. "Uma coisa é pedir para parar, pedir documento. Mas não foi isso."
Zelo
O motorista contatou o advogado Hélio Silveira para relatar os fatos e pedir orientações. De acordo com o candidato do PT, as informações foram levadas ao governo do Estado para que sejam apuradas pelas autoridades competentes. "Se eu não dou a público, amanhã pode acontecer alguma coisa e não tem por onde começar a investigar."
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