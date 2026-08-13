São Gonçalo: sete suspeitos detidos e a remoção de duas estruturas instaladas na região - Divulgação/ PMERJ

São Gonçalo: sete suspeitos detidos e a remoção de duas estruturas instaladas na regiãoDivulgação/ PMERJ

Publicado 13/08/2026 11:51

Niterói - Uma operação da Polícia Militar realizada nesta quarta-feira (12) na Comunidade da Chácara, no Centro de Niterói, terminou com sete suspeitos detidos e a remoção de duas estruturas instaladas na região. Segundo a corporação, a ação teve como objetivo ampliar a circulação das equipes de segurança e facilitar o acesso de moradores e serviços públicos à comunidade.





Dois telhados foram removidos

A chamada Operação Anti-Drones foi realizada por policiais do 12º BPM (Niterói) , que entraram na comunidade por volta das 8h30. De acordo com a Polícia Militar, a ação buscava identificar e retirar telhados, coberturas e outras estruturas que, segundo a corporação, dificultariam a visualização, a entrada e a circulação das equipes de segurança. A PM afirma que esses equipamentos seriam utilizados por facções criminosas para dificultar a atuação policial. Não há, entretanto, conclusão independente sobre a utilização ou responsabilidade pela instalação das estruturas.

Durante a operação, dois telhados foram retirados. A ação também contou com a participação de equipes da Enel, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin). Além da intervenção policial, os órgãos envolvidos atuaram na desobstrução de acessos e vias da comunidade, com o objetivo de facilitar a circulação de moradores e a chegada de serviços públicos.



Ainda segundo a Polícia Militar, sete suspeitos foram detidos após um cerco realizado pelas equipes na comunidade. Com o grupo, os policiais afirmam ter encontrado material entorpecente e um radiotransmissor. A quantidade e o tipo das drogas apreendidas não foram informados. Os sete detidos foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi registrada.



A retirada das estruturas foi um dos principais pontos da ação. Segundo a PM, as coberturas dificultariam o trabalho das equipes de segurança. A mobilização de órgãos municipais também teve como objetivo liberar acessos e melhorar a circulação dentro da Comunidade da Chácara, permitindo a entrada de serviços públicos e o deslocamento dos moradores.