São Gonçalo: Policiais da 74ª DP apreenderam motocicleta com irregularidades nos sinais identificadores durante abordagem - reprodução/Internet

São Gonçalo: Policiais da 74ª DP apreenderam motocicleta com irregularidades nos sinais identificadores durante abordagemreprodução/Internet

Publicado 13/08/2026 11:30





O veículo foi apreendido e encaminhado para a delegacia, onde deverá passar por exames periciais para verificar as alterações identificadas pelos policiais. Segundo a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências por volta das 17h quando visualizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação. O suporte destinado à placa também apresentava danos. Diante das condições do veículo, os policiais realizaram a abordagem para verificar a situação e os elementos de identificação da motocicleta. Durante a checagem, foram encontradas alterações nos sinais identificadores do veículo.



Moto não tinha registro de roubo ou furto

São Gonçalo - Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (12), em São Gonçalo, após ser abordado conduzindo uma motocicleta sem placa e com possíveis alterações nos sinais de identificação. A abordagem foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara) durante uma ação na região.O veículo foi apreendido e encaminhado para a delegacia, onde deverá passar por exames periciais para verificar as alterações identificadas pelos policiais. Segundo a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências por volta das 17h quando visualizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação. O suporte destinado à placa também apresentava danos. Diante das condições do veículo, os policiais realizaram a abordagem para verificar a situação e os elementos de identificação da motocicleta. Durante a checagem, foram encontradas alterações nos sinais identificadores do veículo.

As consultas realizadas nos sistemas policiais não indicaram, naquele momento, registros de roubo ou furto relacionados à motocicleta. Apesar disso, diante das irregularidades encontradas, os agentes levaram o veículo para a delegacia, onde será realizada uma análise mais detalhada. A motocicleta permanece apreendida para a realização da perícia.

O homem, identificado pelas iniciais G.G.C., foi autuado em flagrante por suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A investigação deverá verificar a procedência da motocicleta e esclarecer quando e em quais circunstâncias os sinais de identificação foram alterados. Após os procedimentos na 74ª DP, o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

