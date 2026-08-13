São Gonçalo - Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (12), em São Gonçalo, após ser abordado conduzindo uma motocicleta sem placa e com possíveis alterações nos sinais de identificação. A abordagem foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara) durante uma ação na região.
O veículo foi apreendido e encaminhado para a delegacia, onde deverá passar por exames periciais para verificar as alterações identificadas pelos policiais. Segundo a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências por volta das 17h quando visualizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação. O suporte destinado à placa também apresentava danos. Diante das condições do veículo, os policiais realizaram a abordagem para verificar a situação e os elementos de identificação da motocicleta. Durante a checagem, foram encontradas alterações nos sinais identificadores do veículo.
Moto não tinha registro de roubo ou furto
As consultas realizadas nos sistemas policiais não indicaram, naquele momento, registros de roubo ou furto relacionados à motocicleta. Apesar disso, diante das irregularidades encontradas, os agentes levaram o veículo para a delegacia, onde será realizada uma análise mais detalhada. A motocicleta permanece apreendida para a realização da perícia.
O homem, identificado pelas iniciais G.G.C., foi autuado em flagrante por suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A investigação deverá verificar a procedência da motocicleta e esclarecer quando e em quais circunstâncias os sinais de identificação foram alterados. Após os procedimentos na 74ª DP, o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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