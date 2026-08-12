São Gonçalo: Polícia Civil localizou imóvel usado para desmonte de veículos no bairro BarracãoReprodução/PMERJ
A operação foi realizada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Niterói e São Gonçalo (DRFA-NSG), a partir de um trabalho de inteligência baseado em informações encaminhadas pelo Disque-Denúncia.
Segundo a Polícia Civil, o imóvel seria utilizado para receber e desmontar veículos de origem criminosa. Durante a entrada no endereço, os policiais encontraram a carcaça de um Fiat Siena prata, ano 2011, além de diversas peças automotivas, placas, portas, motores e dois celulares. Após consultas realizadas pelos investigadores, cinco portas encontradas no local apresentaram identificações de chassi correspondentes a veículos com registros de roubo.
Dois motores também foram identificados como pertencentes a veículos roubados. Já o Fiat Siena localizado no imóvel estava relacionado a um registro de ocorrência anterior. No imóvel, os policiais encontraram Leandro Loncio Brandão Nascimento e Marcos Vinicius da Silva Conceição. De acordo com a investigação, os dois não apresentaram documentos que comprovassem a origem dos veículos e das peças encontradas.
Diante dos elementos reunidos, ambos foram presos em flagrante e encaminhados para a DRFA-NSG. Os suspeitos foram autuados, em tese, pelo crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal.
A reportagem buscou contato com a defesa dos citados, através de pesquisas na internet e redes sociais, e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.
Polícia investiga possível participação de outras pessoas
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