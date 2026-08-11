São Gonçalo: desaparecimento foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro) - Reprodução/Internet

São Gonçalo: desaparecimento foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro)Reprodução/Internet

Publicado 11/08/2026 11:54

São Gonçalo - A família de Emilly Santos Aguiar Barbosa, de 12 anos, procura informações sobre o paradeiro da adolescente, que desapareceu nesta segunda-feira (10), no Engenho do Roçado, em São Gonçalo . Segundo a mãe, Débora Santos, a menina deixou um bilhete antes de sair de casa e não foi mais localizada.

De acordo com a mãe, Emilly não foi à escola naquele dia e permaneceu em casa. Por volta das 13h, enquanto realizava tarefas domésticas, Débora encontrou a mensagem deixada pela filha sobre um móvel e percebeu que ela não estava mais na residência. No bilhete, a adolescente escreveu: “Então, gente, eu amo muito vocês, mas eu estou dando muito trabalho… Vou sentir saudades de vocês. Amo muito todos. Um beijo”.

O conteúdo da mensagem preocupou a família. Ainda segundo Débora, a adolescente saiu sem documentos, roupas, celular ou cartão de passagem. Segundo a mãe, esta é a segunda vez que Emilly sai de casa sem avisar. Na primeira ocasião, a família conseguiu localizá-la no mesmo dia, após receber a informação de que ela estava na casa de uma amiga. Desta vez, os familiares ainda não conseguiram descobrir onde a adolescente está. Amigos e colegas também participam das buscas e enviam mensagens preocupados com o desaparecimento. Débora afirma que Emilly não costuma andar sozinha pela rua e teme que ela possa estar desorientada ou ter sido abordada por alguém.

A mãe também acredita que a filha possa estar enfrentando dificuldades emocionais. Segundo ela, a adolescente estaria apresentando sinais de ansiedade, mas a família ainda não havia conseguido atendimento psicológico.

O desaparecimento foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro). Enquanto aguarda informações das autoridades, a família divulga cartazes nas redes sociais e percorre as ruas da região na tentativa de localizar Emilly.

Quem tiver informações que possam ajudar a encontrar a adolescente pode entrar em contato com a mãe, Débora Santos, pelo telefone (21) 96679-5660.