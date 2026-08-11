São Gonçalo: evento acontece no Teatro Municipal e é promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo - Reprodução/Ascom

São Gonçalo: evento acontece no Teatro Municipal e é promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura de São GonçaloReprodução/Ascom

Publicado 11/08/2026 07:16

São Gonçalo - A produção audiovisual de São Gonçalo ganha destaque com a realização da Mostra na Tela Gonçalense, que acontece nesta quinta-feira (13) e na sexta-feira (14), sempre às 18h, no Teatro Municipal de São Gonçalo. Promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, o evento reúne curtas-metragens selecionados pelo edital Na Tela Gonçalense, vinculado à Lei Paulo Gustavo (LPG).

Além da exibição dos filmes, a programação contará com uma roda de conversa, criando um espaço de encontro entre realizadores, artistas e público. A iniciativa busca fortalecer o audiovisual produzido no município, valorizar histórias e talentos locais e ampliar o diálogo sobre a produção cinematográfica gonçalense. Ao longo dos dois dias, o público poderá conferir documentários e obras de ficção que abordam temas relacionados à identidade, memória, cultura, juventude, arte, esporte e às diferentes experiências vividas em São Gonçalo.



CONFIRA:

Quinta-feira (13) – Classificação livre:



-“Juventude em Transição”, dirigido por Alina David de Paula, tem duração de 21 minutos. O projeto nasceu de uma roda de conversa realizada em novembro de 2024, na qual jovens de São Gonçalo compartilharam experiências sobre a transição capilar, discutindo os desafios e as vivências relacionadas ao processo de resgate do cabelo natural.



-“Lídia Maria da Silva – O Nome Por Trás da Lona”, de Fabio Souza, com 19 minutos. O filme apresenta a trajetória de Lídia Maria da Silva, líder comunitária que dedicou a vida à luta por dignidade, cultura e direitos para o bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo.



-“Quadrilha Balão Dourado de São Gonçalo”, dirigido por Alberto Sena, com 23 minutos. O documentário acompanha a trajetória do grupo, que, além de uma tradicional quadrilha junina, representa um símbolo de identidade, pertencimento e resistência cultural no município. A produção reúne depoimentos, memórias e registros dos bastidores da quadrilha.



-“São Gonçalo é Meu Ponto de Partida”, de Camilla Guimarães, tem 24 minutos e aborda as influências na construção de Dico enquanto artista. A produção reúne depoimentos de artistas que construíram sua relevância a partir de São Gonçalo, entre eles Altay Veloso e MC Malagueta.



-“Unidos – Do Futebol ao Samba”, dirigido por Ademir Junior, com 24 minutos. O documentário resgata a história do Unidos do Porto da Pedra, pequeno time de futebol amador do subúrbio de São Gonçalo que construiu uma das trajetórias mais vitoriosas do esporte da cidade e desapareceu no auge do sucesso. A obra investiga a ascensão e o fim da equipe, multicampeã do futebol amador gonçalense nos anos 1970 e início dos anos 1980.





Sexta-feira (14) – Classificação 14 anos:



-“Antes do Último Adeus”, dirigido por Pedro Amaro, tem 18 minutos. A trama acompanha Silva, que retorna à sua cidade natal, na periferia, para se desculpar com Maria, sua ex-namorada. O jovem também busca o perdão do melhor amigo, que havia jurado matá-lo caso ele retornasse.



-“Formatura – Um Filme de Superação”, de Fellipe Seixas, com 14 minutos. No dia de sua formatura, Camila enfrenta uma situação inesperada quando sua comunidade é invadida pelo BOPE. Confinada em casa e impossibilitada de participar da festa, ela é levada a encarar antigos conflitos familiares.



-“Quebranto”, dirigido por Gabriel Belchior, tem 14 minutos e acompanha dois estudantes de cinema que viajam para registrar o depoimento de Beth, mãe de um jovem desaparecido. Aos poucos, porém, ela assume o controle da narrativa e revela quem realmente dirige aquela história.



-“Roda Cultural do Alcântara”, de Gabriel Bastos, com 20 minutos. O curta documental registra a efervescência da Roda Cultural do Alcântara, apresentada como um dos principais polos de cultura urbana e transformação social de São Gonçalo.



-“São Gonçalo do Alto – Entre o Céu e o Asfalto”, dirigido por DimCarvalho, tem 17 minutos. A produção articula imagens aéreas e relatos de moradores para revisitar a cidade a partir de suas diferentes camadas históricas, ambientais e culturais.



Serviço:



Data: quinta-feira (13), com classificação livre e sexta-feira (14), classificação 14 anos

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo