São Gonçalo: evento acontece no Teatro Municipal e é promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura de São GonçaloReprodução/Ascom
-“Juventude em Transição”, dirigido por Alina David de Paula, tem duração de 21 minutos. O projeto nasceu de uma roda de conversa realizada em novembro de 2024, na qual jovens de São Gonçalo compartilharam experiências sobre a transição capilar, discutindo os desafios e as vivências relacionadas ao processo de resgate do cabelo natural.
-“Lídia Maria da Silva – O Nome Por Trás da Lona”, de Fabio Souza, com 19 minutos. O filme apresenta a trajetória de Lídia Maria da Silva, líder comunitária que dedicou a vida à luta por dignidade, cultura e direitos para o bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo.
-“Quadrilha Balão Dourado de São Gonçalo”, dirigido por Alberto Sena, com 23 minutos. O documentário acompanha a trajetória do grupo, que, além de uma tradicional quadrilha junina, representa um símbolo de identidade, pertencimento e resistência cultural no município. A produção reúne depoimentos, memórias e registros dos bastidores da quadrilha.
-“São Gonçalo é Meu Ponto de Partida”, de Camilla Guimarães, tem 24 minutos e aborda as influências na construção de Dico enquanto artista. A produção reúne depoimentos de artistas que construíram sua relevância a partir de São Gonçalo, entre eles Altay Veloso e MC Malagueta.
-“Unidos – Do Futebol ao Samba”, dirigido por Ademir Junior, com 24 minutos. O documentário resgata a história do Unidos do Porto da Pedra, pequeno time de futebol amador do subúrbio de São Gonçalo que construiu uma das trajetórias mais vitoriosas do esporte da cidade e desapareceu no auge do sucesso. A obra investiga a ascensão e o fim da equipe, multicampeã do futebol amador gonçalense nos anos 1970 e início dos anos 1980.
Sexta-feira (14) – Classificação 14 anos:
-“Antes do Último Adeus”, dirigido por Pedro Amaro, tem 18 minutos. A trama acompanha Silva, que retorna à sua cidade natal, na periferia, para se desculpar com Maria, sua ex-namorada. O jovem também busca o perdão do melhor amigo, que havia jurado matá-lo caso ele retornasse.
-“Formatura – Um Filme de Superação”, de Fellipe Seixas, com 14 minutos. No dia de sua formatura, Camila enfrenta uma situação inesperada quando sua comunidade é invadida pelo BOPE. Confinada em casa e impossibilitada de participar da festa, ela é levada a encarar antigos conflitos familiares.
-“Quebranto”, dirigido por Gabriel Belchior, tem 14 minutos e acompanha dois estudantes de cinema que viajam para registrar o depoimento de Beth, mãe de um jovem desaparecido. Aos poucos, porém, ela assume o controle da narrativa e revela quem realmente dirige aquela história.
-“Roda Cultural do Alcântara”, de Gabriel Bastos, com 20 minutos. O curta documental registra a efervescência da Roda Cultural do Alcântara, apresentada como um dos principais polos de cultura urbana e transformação social de São Gonçalo.
-“São Gonçalo do Alto – Entre o Céu e o Asfalto”, dirigido por DimCarvalho, tem 17 minutos. A produção articula imagens aéreas e relatos de moradores para revisitar a cidade a partir de suas diferentes camadas históricas, ambientais e culturais.
Serviço:
Data: quinta-feira (13), com classificação livre e sexta-feira (14), classificação 14 anos
Horário: 18h
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
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