São Gonçalo - Seguindo a campanha Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento à violência contra a mulher, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, realizou um seminário em celebração aos 20 anos da Lei Maria da Penha, na manhã desta sexta-feira (7), na Estácio Alcântara.
O seminário reuniu representantes do poder público, profissionais da rede de atendimento e sociedade civil em um momento de diálogo e reflexão sobre os avanços conquistados desde a criação da Lei Maria da Penha e os desafios que ainda persistem para a efetiva garantia dos direitos das mulheres.
A subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, realizou a abertura do evento destacando a importância da lei para as mulheres e do fortalecimento da rede de proteção. "A Lei Maria da Penha transformou a forma como o Brasil enfrenta a violência contra a mulher e consolidou direitos fundamentais para milhares de brasileiras. Ao celebrarmos seus 20 anos, reafirmamos que essa conquista precisa ser constantemente fortalecida por meio da informação, da capacitação e da atuação integrada da rede de proteção. Este seminário é um convite ao compromisso coletivo, para que possamos avançar na construção de uma sociedade onde todas as mulheres vivam com dignidade, respeito e livres de qualquer forma de violência”, afirmou.
O público pôde acompanhar as palestras da defensora pública do Núcleo de Defesa da Mulher do Estado do Rio de Janeiro, Raphaela Jahara, que compartilhou informações sobre todo o processo de aplicação da Lei Maria da Penha; da superintendente de Articulação Institucional da Secretaria de Estado da Mulher, Rebeca Almeida, que abordou a política de cuidados; e da coordenadora do Centro Especializado de Orientação à Mulher (Ceom) Zuzu Angel, Michelle Azevedo, que destacou a importância do equipamento e do acolhimento às mulheres.
“É importante debatermos e fortalecermos a rede de proteção. Portanto, estudem, conversem e jamais descredibilizem uma mulher. É fundamental acolher e compartilhar informações corretas para proteger a integridade de todas as mulheres que estão passando por uma situação de violência”, destacou a defensora pública Raphaela Jahara.
Ao fim do seminário, os participantes puderam participar de um momento para tirar dúvidas e trocar experiências.
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