São Gonçalo: seminário reuniu representantes do poder público, profissionais da rede de atendimento e sociedade civil - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: seminário reuniu representantes do poder público, profissionais da rede de atendimento e sociedade civil Jonnathan Smith/Ascom

Publicado 10/08/2026 09:37

São Gonçalo - Seguindo a campanha Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento à violência contra a mulher, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo , por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, realizou um seminário em celebração aos 20 anos da Lei Maria da Penha, na manhã desta sexta-feira (7), na Estácio Alcântara.

O seminário reuniu representantes do poder público, profissionais da rede de atendimento e sociedade civil em um momento de diálogo e reflexão sobre os avanços conquistados desde a criação da Lei Maria da Penha e os desafios que ainda persistem para a efetiva garantia dos direitos das mulheres.

A subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, realizou a abertura do evento destacando a importância da lei para as mulheres e do fortalecimento da rede de proteção. "A Lei Maria da Penha transformou a forma como o Brasil enfrenta a violência contra a mulher e consolidou direitos fundamentais para milhares de brasileiras. Ao celebrarmos seus 20 anos, reafirmamos que essa conquista precisa ser constantemente fortalecida por meio da informação, da capacitação e da atuação integrada da rede de proteção. Este seminário é um convite ao compromisso coletivo, para que possamos avançar na construção de uma sociedade onde todas as mulheres vivam com dignidade, respeito e livres de qualquer forma de violência”, afirmou.

O público pôde acompanhar as palestras da defensora pública do Núcleo de Defesa da Mulher do Estado do Rio de Janeiro, Raphaela Jahara, que compartilhou informações sobre todo o processo de aplicação da Lei Maria da Penha; da superintendente de Articulação Institucional da Secretaria de Estado da Mulher, Rebeca Almeida, que abordou a política de cuidados; e da coordenadora do Centro Especializado de Orientação à Mulher (Ceom) Zuzu Angel, Michelle Azevedo, que destacou a importância do equipamento e do acolhimento às mulheres.

“É importante debatermos e fortalecermos a rede de proteção. Portanto, estudem, conversem e jamais descredibilizem uma mulher. É fundamental acolher e compartilhar informações corretas para proteger a integridade de todas as mulheres que estão passando por uma situação de violência”, destacou a defensora pública Raphaela Jahara.

Ao fim do seminário, os participantes puderam participar de um momento para tirar dúvidas e trocar experiências.