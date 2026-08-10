São Gonçalo: oficina constitui uma importante etapa do processo de construção participativa das ações voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas no município - Reprodução/Internet

São Gonçalo: oficina constitui uma importante etapa do processo de construção participativa das ações voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas no municípioReprodução/Internet

Publicado 10/08/2026 08:27

São Gonçalo - Estão abertas as inscrições para a 1ª Oficina Presencial do Processo Participativo de Elaboração do Plano Local de Ação Climática (PLAC) do município de São Gonçalo, que acontecerá no dia 17 de agosto, das 14h às 18h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão. O foco é fortalecer ainda mais as políticas públicas ambientais na cidade.

O projeto faz parte do Programa Ambiente Resiliente e está sendo coordenado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) do Governo do Estado do Rio e pela ONU-Habitat, em parceria com o ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo

A participação do público na oficina é essencial, já que é a partir da discussão com a população e com os mais diversos setores da sociedade que será possível entender as necessidades e desafios do município no que se refere ao clima, alinhando também estratégias de enfrentamento de situações adversas. O que for discutido irá complementar ainda as análises de dados realizadas pela equipe técnica responsável pelo PLAC com a vivência da população.

É a partir das oficinas que será dado o pontapé inicial para a elaboração do PLAC do município, instrumento estratégico de planejamento que orientará as políticas públicas municipais voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas, promovendo a redução das emissões de gases de efeito estufa, a adaptação aos impactos climáticos e o fortalecimento da resiliência do território municipal.

"A oficina constitui uma importante etapa do processo de construção participativa das ações voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas no município, proporcionando espaço para diálogo, troca de experiências e apresentação de contribuições pelos diversos segmentos da sociedade, fortalecendo a governança ambiental e a construção coletiva das estratégias de adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Para auxiliar a população, estarão presentes ainda os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (COMMADS)", afirmou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.