São Gonçalo: somente nos primeiros seis meses deste ano, o HEAT fez 65 captações de órgãos, tecidos, córneas e ossosDivulgação/Ascom
É o terceiro coração captado este ano na unidade, que é referência no atendimento de pacientes com múltiplos traumas no Estado.
Após autorização da família, a Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do HEAT, além do coração, também foram captados rins, fígado, pele e ossos do paciente, um homem de 40 anos, residente no estado, que deu entrada a unidade esta semana vítima de trauma. Em seguida, ele entrou no protocolo de morte encefálica.
Somente nos primeiros seis meses deste ano, o HEAT fez 65 captações de órgãos, tecidos, córneas e ossos. Nos dias de procedimento, realizada em um dos centros cirúrgicos do Centro de Trauma, é montada no hospital uma força-tarefa envolvendo diversos profissionais.
“Quando um potencial doador é identificado e a equipe médica visualiza a doação de órgãos, cuja captação e transporte têm que ser feitos em até quatro horas, como o coração, a Comissão aciona o RJ Transplantes, que envia helicóptero e até batedores da Polícia Militar para que o paciente que está do outro lado receba o transplante no tempo certo”, explica Sandro Montezano, médico do HEAT.
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