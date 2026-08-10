São Gonçalo: somente nos primeiros seis meses deste ano, o HEAT fez 65 captações de órgãos, tecidos, córneas e ossos - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: somente nos primeiros seis meses deste ano, o HEAT fez 65 captações de órgãos, tecidos, córneas e ossosDivulgação/Ascom

Publicado 10/08/2026 08:56