São Gonçalo: agenda de eventos culturais do município traz várias opções - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: agenda de eventos culturais do município traz várias opçõesDivulgação/Ascom

Publicado 10/08/2026 08:42





13 e 14/8: Mostra Na Tela Gonçalense



A Mostra Na Tela Gonçalense reúne a exibição de curtas-metragens selecionados pelo edital da Lei Paulo Gustavo, destacando produções realizadas por cineastas do município. A programação também contará com uma roda de conversa entre realizadores e público, fortalecendo o audiovisual local e incentivando o intercâmbio de experiências.



Horário: 18h

Classificação: Livre (13/08) | 14 anos (14/08)

Ingresso: Entrada Franca

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



15/8: Arraiá das Tradições



O Centro de Tradições Nordestinas será palco de uma grande celebração da cultura popular brasileira. O evento reunirá apresentações de dança, quadrilhas, música ao vivo, gastronomia típica e uma feira de economia solidária, promovendo a valorização das tradições nordestinas e o fortalecimento da economia criativa local. A programação contará ainda com grupos convidados e a participação da tradicional Quadrilha Balão Dourado.



Horário: 17h30

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada Gratuita

Local: Centro de Tradições Nordestinas



20/8: Peça, Sempre que desejar



Apresentação de peça teatral que comunica com públicos diversos e que fala sobre a dificuldade de trabalho dos artistas, ao mesmo tempo que traz uma energia de resolução de conflitos entre relacionamentos passados e um futuro promissor. Este projeto amplia a discussão sobre relacionamentos inter-raciais, dentro da comunidade LGBT. É uma peça que discute a dificuldade que as pessoas dessa comunidade têm em se permitir e o quanto carregam de dores e traumas passados. Com um final que projeta um futuro de esperança. Horário: 19h



Classificação: 14 anos

Ingresso: São Gonçalo - Agosto será de intensa programação cultural em São Gonçalo. Ao longo do mês, moradores e visitantes poderão aproveitar espetáculos teatrais, concertos, mostra de audiovisual, festa popular e rodas de samba em diferentes equipamentos culturais do município. Com atrações para todas as idades, a agenda conta com o apoio da Secretaria de Turismo da Prefeitura de São Gonçalo e busca incentivar o acesso à cultura e valorizar os artistas locais.13 e 14/8: Mostra Na Tela GonçalenseA Mostra Na Tela Gonçalense reúne a exibição de curtas-metragens selecionados pelo edital da Lei Paulo Gustavo, destacando produções realizadas por cineastas do município. A programação também contará com uma roda de conversa entre realizadores e público, fortalecendo o audiovisual local e incentivando o intercâmbio de experiências.Horário: 18hClassificação: Livre (13/08) | 14 anos (14/08)Ingresso: Entrada FrancaLocal: Teatro Municipal de São Gonçalo15/8: Arraiá das TradiçõesO Centro de Tradições Nordestinas será palco de uma grande celebração da cultura popular brasileira. O evento reunirá apresentações de dança, quadrilhas, música ao vivo, gastronomia típica e uma feira de economia solidária, promovendo a valorização das tradições nordestinas e o fortalecimento da economia criativa local. A programação contará ainda com grupos convidados e a participação da tradicional Quadrilha Balão Dourado.Horário: 17h30Classificação: LivreIngresso: Entrada GratuitaLocal: Centro de Tradições Nordestinas20/8: Peça, Sempre que desejarApresentação de peça teatral que comunica com públicos diversos e que fala sobre a dificuldade de trabalho dos artistas, ao mesmo tempo que traz uma energia de resolução de conflitos entre relacionamentos passados e um futuro promissor. Este projeto amplia a discussão sobre relacionamentos inter-raciais, dentro da comunidade LGBT. É uma peça que discute a dificuldade que as pessoas dessa comunidade têm em se permitir e o quanto carregam de dores e traumas passados. Com um final que projeta um futuro de esperança. Horário: 19hClassificação: 14 anosIngresso: https://www.sympla.com.br/evento/peca-sempre-que-desejar/3520789

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



23/8: A Princesa e o Sapo



A Princesa e o Sapo acompanha Tiana, uma jovem e trabalhadora garçonete em Nova Orleans que sonha em abrir seu próprio restaurante. Após beijar o Príncipe Naveen, que foi transformado em sapo pelo malvado Dr. Facilier, ela também vira anfíbia. Juntos, eles enfrentam o pântano em busca de um feitiço para voltarem a ser humanos.



Horário: 19h

Classificação: Livre

Ingresso: Em breve

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



26/8: Feira Aduke



Mais do que um espaço de comercialização, a Feira Aduke fortalece a economia local ao incentivar o empreendedorismo e valorizar produtores independentes de São Gonçalo. O evento também promove a circulação de renda no município e impulsiona pequenos negócios. Além do impacto econômico, a feira destaca a cultura e a ancestralidade afro-brasileira por meio da moda, da gastronomia, da literatura e da arte. Organizada de forma colaborativa, reúne empreendedores, movimentos sociais e o poder público, fortalecendo redes de apoio e ampliando a representatividade. A cada edição, a Feira Aduke reafirma seu papel como um importante espaço de desenvolvimento econômico, cultural e social.



Horário: 9h

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada Franca

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura



26/8: Rica Experiência



Em Rica de Experiência, Diego Besou divide o palco, e as histórias, com sua personagem mais amada, a irreverente Enfermeira Jussara. Juntos, eles mergulham nas situações mais inusitadas vividas dentro da área da saúde: plantões caóticos, equipe em surto, pacientes intensos e aquelas cenas que, se não virarem piada, viram terapia. Diego conduz o público por relatos carregados de verdade, ironia e identificação. Já Jussara chega sem freio, e sem roteiro, contando histórias de vida atuando na área saúde e histórias de vida sem saúde também.



Horário: 20h

Classificação: Em breve informações

Ingresso: Em breve informações

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo





Todos os domingos de agosto: Samba da Feira de Neves:



Com entrada gratuita, conforto e segurança, o evento reúne diversas atrações de samba e pagode a partir das 13h. Além da programação musical, o público poderá almoçar ou petiscar com a família na praça gastronômica e aproveitar uma cerveja gelada em um ambiente preparado para receber visitantes de todas as idades.



Data: Todo domingo

Horário: 13h

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada Franca

Local: Centro de Tradições Nordestinas