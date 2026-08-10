São Gonçalo: agenda de eventos culturais do município traz várias opçõesDivulgação/Ascom
13 e 14/8: Mostra Na Tela Gonçalense
A Mostra Na Tela Gonçalense reúne a exibição de curtas-metragens selecionados pelo edital da Lei Paulo Gustavo, destacando produções realizadas por cineastas do município. A programação também contará com uma roda de conversa entre realizadores e público, fortalecendo o audiovisual local e incentivando o intercâmbio de experiências.
Horário: 18h
Classificação: Livre (13/08) | 14 anos (14/08)
Ingresso: Entrada Franca
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
15/8: Arraiá das Tradições
O Centro de Tradições Nordestinas será palco de uma grande celebração da cultura popular brasileira. O evento reunirá apresentações de dança, quadrilhas, música ao vivo, gastronomia típica e uma feira de economia solidária, promovendo a valorização das tradições nordestinas e o fortalecimento da economia criativa local. A programação contará ainda com grupos convidados e a participação da tradicional Quadrilha Balão Dourado.
Horário: 17h30
Classificação: Livre
Ingresso: Entrada Gratuita
Local: Centro de Tradições Nordestinas
20/8: Peça, Sempre que desejar
Apresentação de peça teatral que comunica com públicos diversos e que fala sobre a dificuldade de trabalho dos artistas, ao mesmo tempo que traz uma energia de resolução de conflitos entre relacionamentos passados e um futuro promissor. Este projeto amplia a discussão sobre relacionamentos inter-raciais, dentro da comunidade LGBT. É uma peça que discute a dificuldade que as pessoas dessa comunidade têm em se permitir e o quanto carregam de dores e traumas passados. Com um final que projeta um futuro de esperança. Horário: 19h
Classificação: 14 anos
Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/peca-sempre-que-desejar/3520789
23/8: A Princesa e o Sapo
A Princesa e o Sapo acompanha Tiana, uma jovem e trabalhadora garçonete em Nova Orleans que sonha em abrir seu próprio restaurante. Após beijar o Príncipe Naveen, que foi transformado em sapo pelo malvado Dr. Facilier, ela também vira anfíbia. Juntos, eles enfrentam o pântano em busca de um feitiço para voltarem a ser humanos.
Horário: 19h
Classificação: Livre
Ingresso: Em breve
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
26/8: Feira Aduke
Mais do que um espaço de comercialização, a Feira Aduke fortalece a economia local ao incentivar o empreendedorismo e valorizar produtores independentes de São Gonçalo. O evento também promove a circulação de renda no município e impulsiona pequenos negócios. Além do impacto econômico, a feira destaca a cultura e a ancestralidade afro-brasileira por meio da moda, da gastronomia, da literatura e da arte. Organizada de forma colaborativa, reúne empreendedores, movimentos sociais e o poder público, fortalecendo redes de apoio e ampliando a representatividade. A cada edição, a Feira Aduke reafirma seu papel como um importante espaço de desenvolvimento econômico, cultural e social.
Horário: 9h
Classificação: Livre
Ingresso: Entrada Franca
Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura
26/8: Rica Experiência
Em Rica de Experiência, Diego Besou divide o palco, e as histórias, com sua personagem mais amada, a irreverente Enfermeira Jussara. Juntos, eles mergulham nas situações mais inusitadas vividas dentro da área da saúde: plantões caóticos, equipe em surto, pacientes intensos e aquelas cenas que, se não virarem piada, viram terapia. Diego conduz o público por relatos carregados de verdade, ironia e identificação. Já Jussara chega sem freio, e sem roteiro, contando histórias de vida atuando na área saúde e histórias de vida sem saúde também.
Horário: 20h
Classificação: Em breve informações
Ingresso: Em breve informações
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
Todos os domingos de agosto: Samba da Feira de Neves:
Com entrada gratuita, conforto e segurança, o evento reúne diversas atrações de samba e pagode a partir das 13h. Além da programação musical, o público poderá almoçar ou petiscar com a família na praça gastronômica e aproveitar uma cerveja gelada em um ambiente preparado para receber visitantes de todas as idades.
Data: Todo domingo
Horário: 13h
Classificação: Livre
Ingresso: Entrada Franca
Local: Centro de Tradições Nordestinas
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