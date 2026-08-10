São Gonçalo: revisão do Plano Diretor é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, coordenada pela Semgipe - Reprodução/Internet

São Gonçalo: revisão do Plano Diretor é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, coordenada pela SemgipeReprodução/Internet

Publicado 10/08/2026 18:11

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo , por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), realiza, nesta quarta-feira (12), das 10h às 12h, mais uma oficina temática da revisão do Plano Diretor Participativo do município, com o tema Infraestrutura. O encontro será realizado de forma virtual, pela plataforma Microsoft Teams, e contará com a participação especial da Águas do Rio, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto.

A oficina é aberta à população e representa mais uma oportunidade para a sociedade contribuir com o planejamento urbano e com a construção do futuro de São Gonçalo. A Prefeitura reforça o convite para a participação de representantes do poder público, instituições, conselhos profissionais, associações de moradores, lideranças comunitárias e demais segmentos da sociedade civil organizada.

As oficinas temáticas integram a etapa de Leitura da Realidade Municipal, que tem como objetivo analisar São Gonçalo de forma multidisciplinar, identificando os principais desafios, necessidades, potencialidades e vocações do município.

Durante cada encontro, a equipe técnica responsável pela revisão do Plano Diretor apresenta estudos sobre um tema específico relacionado à realidade municipal. As atividades também contam com a participação de diferentes instituições e palestrantes convidados. Após o momento expositivo, é realizada uma dinâmica com os participantes para facilitar a organização e o registro das contribuições apresentadas.





O PLANO DIRETOR As informações levantadas ao longo das oficinas são fundamentais para embasar, complementar e aprimorar o diagnóstico que está sendo desenvolvido, contribuindo para a construção coletiva das diretrizes do planejamento urbano de São Gonçalo. As temáticas, datas, horários e links de acesso dos demais eventos serão disponibilizados no Site da Prefeitura e na página do Plano no site da Prefeitura, pelo link: https://www.pmsg.rj.gov.br/plano-diretor-de-sao-goncalo

O Plano Diretor é uma lei que orienta o desenvolvimento do município, abordando assuntos que fazem parte do cotidiano da população, como transporte, moradia, meio ambiente, infraestrutura, uso e ocupação do solo, habitação, serviços públicos, desenvolvimento social e atividades econômicas. A revisão do Plano Diretor busca atualizar essas orientações, considerando a realidade atual de São Gonçalo e as necessidades e anseios da população para os próximos anos. O processo é respaldado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n.º 10.257/2001). A revisão do Plano Diretor é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, coordenada pela Semgipe. A condução metodológica e operacional dos serviços é realizada pela equipe técnica da consultoria URBTEC™.

