São Gonçalo: programação contou com exposição de produtos e atrações musicais e infantis - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: programação contou com exposição de produtos e atrações musicais e infantisDivulgação/Ascom

Publicado 10/08/2026 09:49

São Gonçalo - A tarde do último sábado (8) no Parque RJ Nosso Sonho foi animada. Com a Feira do Parque, centenas de gonçalenses aproveitaram para comprar e conhecer produtos variados, praticar atividades físicas e curtir muita música com familiares e amigos. Na Feira do Parque, microempreendedores gonçalenses colocaram à venda produtos como peças de vestuário, itens de decoração, acessórios, diversas guloseimas e muito mais. Além disso, a Feira ainda promoveu atrações musicais e infantis para toda a família.

A moradora do Porto Novo, Terezinha Monteiro, de 47 anos, esteve pela primeira vez no Parque e contou que o local tem boa estrutura para receber diversos eventos. “Estou aqui pela primeira vez e vim com a minha filha que é cadeirante. Fiquei muito feliz pelo espaço ser grande e ter acessibilidade. Aqui é maravilhoso, a Prefeitura está de parabéns pelo local e também pela feira, onde aproveitei para fazer umas comprinhas”, destacou.

Quem também aprovou a Feira do Parque foi a microempreendedora Raissa Vieira, de 30 anos. “É a segunda vez que exponho em uma feira e está sendo bem lucrativo. É importante que nós, que estamos iniciando um negócio, tenhamos uma oportunidade como essa”, contou.

A dona de casa Carla da Conceição, de 56 anos, também falou sobre a Feira. “Eu achei muito interessante ter essa feira, eu moro aqui perto e tenho certeza que serei frequentadora se tiver outras vezes. Gostei que tem produtos diversos e vejo que a população está vindo para o espaço e apoiando essa iniciativa”, contou.