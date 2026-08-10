São Gonçalo: durante o mês, 29 animais foram resgatados pela Guarda Municipal de São Gonçalo, reforçando a integração entre os órgãos municipais na proteção da fauna - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: durante o mês, 29 animais foram resgatados pela Guarda Municipal de São Gonçalo, reforçando a integração entre os órgãos municipais na proteção da faunaDivulgação/Ascom

Publicado 10/08/2026 09:45 | Atualizado 10/08/2026 09:45

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo , recebeu 122 animais silvestres durante o mês de julho. O balanço demonstra a atuação permanente da unidade no resgate, acolhimento, reabilitação e destinação adequada da fauna silvestre, contribuindo para a preservação da biodiversidade no município.

Entre os animais atendidos no período estão espécies de aves, mamíferos e répteis, como coruja-caburé, beija-flor, frango-d’água, biguá, maritaca-verde, carcará, cachorro-do-mato, preguiça, gambá, capivara, ouriço-cacheiro, cágado e jiboia, evidenciando a diversidade da fauna assistida pela unidade.

Durante o mês, 29 animais foram resgatados pela Guarda Municipal de São Gonçalo, reforçando a integração entre os órgãos municipais na proteção da fauna. Outros 23 animais retornaram à natureza após avaliação técnica que confirmou condições adequadas para a soltura, enquanto 17 foram encaminhados para unidades de referência, onde receberão tratamento especializado e manejo compatível com suas necessidades. Os demais permaneceram sob cuidados da equipe técnica da área de soltura, em processo de reabilitação, observação clínica ou aguardando destinação conforme critérios técnicos e legais.

Localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, a ASAS alcançou, com os atendimentos realizados neste ano, a marca de mil animais silvestres acolhidos em 2026. Desde sua inauguração, em 2022, a unidade já recebeu 5.627 animais, consolidando-se como um importante centro de apoio à conservação da fauna silvestre no Estado do Rio de Janeiro.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destacou que os resultados refletem o compromisso da administração municipal com a preservação ambiental. “O balanço de julho demonstra a importância do trabalho desenvolvido pela ASAS e a dedicação de uma equipe que atua diariamente para proteger a fauna silvestre. Alcançar a marca de mil animais acolhidos apenas neste ano e ultrapassar 5.600 atendimentos desde a criação da unidade evidencia que São Gonçalo possui uma estrutura consolidada, preparada para resgatar, reabilitar e devolver esses animais ao seu habitat sempre que possível. É um investimento que fortalece a preservação da biodiversidade e beneficia todo o município”, concluiu o secretário.

A Prefeitura de São Gonçalo orienta que, ao encontrar um animal silvestre ferido, debilitado ou fora de seu habitat natural, a população não tente capturá-lo ou manejá-lo por conta própria. A recomendação é acionar os órgãos competentes para que o resgate seja realizado de forma segura, garantindo a proteção do animal e das pessoas envolvidas.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.

E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental - Telefone: 0300 253 1177