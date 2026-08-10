São Gonçalo: Alessandro Rocha, de 51 anos, será sepultado nesta segunda-feira após a queda do helicóptero na Vista Chinesa - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Alessandro Rocha, de 51 anos, será sepultado nesta segunda-feira após a queda do helicóptero na Vista ChinesaReprodução/Internet

Publicado 10/08/2026 10:43





Alessandro morreu no sábado (8), após a queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O acidente também deixou três turistas colombianas da mesma família mortas.



Com mais de 20 anos de experiência como piloto, Alessandro era o responsável pelo voo que levava as turistas Rocio Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofia Murillo, de 17.



As três faziam parte de um grupo de seis familiares que estava no Brasil para comemorar um aniversário de 15 anos. Como a aeronave comportava apenas três passageiros por voo, o grupo foi dividido. Rocio, Wendy e Sofia participaram da primeira viagem, enquanto os demais familiares permaneceram no hangar aguardando o segundo voo.



Familiares acompanham liberação dos corpos

São Gonçalo - O piloto Alessandro Rocha, de 51 anos, será sepultado nesta segunda-feira (10), no Cemitério de São Gonçalo , no bairro Camarão. O velório ocorre antes da cerimônia de sepultamento, marcada para o início da tarde.Alessandro morreu no sábado (8), após a queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O acidente também deixou três turistas colombianas da mesma família mortas.Com mais de 20 anos de experiência como piloto, Alessandro era o responsável pelo voo que levava as turistas Rocio Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofia Murillo, de 17.As três faziam parte de um grupo de seis familiares que estava no Brasil para comemorar um aniversário de 15 anos. Como a aeronave comportava apenas três passageiros por voo, o grupo foi dividido. Rocio, Wendy e Sofia participaram da primeira viagem, enquanto os demais familiares permaneceram no hangar aguardando o segundo voo.

Familiares das vítimas colombianas estiveram no Instituto Médico-Legal (IML) para acompanhar os procedimentos de identificação e liberação dos corpos. Uma advogada acompanha a família durante os trâmites, enquanto o Consulado da Colômbia disponibilizou uma intérprete para auxiliar os parentes.



Investigação apura causas do acidente



A queda do helicóptero é investigada pela 19ª DP (Tijuca). A perícia no local já foi realizada, e os investigadores aguardam informações técnicas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira. Nesta segunda-feira, equipes do órgão continuam os trabalhos de Ação Inicial com a aeronave de matrícula PP-MFS. A etapa inclui a coleta e confirmação de dados, análise dos danos provocados no helicóptero e levantamento de informações que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.