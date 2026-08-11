São Gonçalo: vários bairros da cidade enfrentam problemas com o fornecimento de energia elétrica - Reprodução/Internet

São Gonçalo: vários bairros da cidade enfrentam problemas com o fornecimento de energia elétricaReprodução/Internet

Publicado 11/08/2026 13:33

São Gonçalo - A rotina de interrupções constantes no fornecimento de energia elétrica transformou-se em um dos principais gargalos de serviços públicos para os moradores de São Gonçalo. Bairros como Alcântara, Rocha, Neves e Centro vêm registrando piques frequentes de energia e interrupções prolongadas que chegam a durar dias, gerando indignação na população e prejuízos diretos a comerciantes locais.





As reclamações não se limitam à perda de eletricidade, mas estendem-se à dificuldade de contato com os canais de atendimento da Enel Distribuição Rio. Comerciantes relatam a perda de mercadorias perecíveis e o cancelamento de atendimentos devido à impossibilidade de operar equipamentos básicos. Nas residências, o impacto atinge desde o armazenamento de medicamentos até a queima de eletrodomésticos, provocada pela mudança repentina na tensão da rede da Enel

Pressão Institucional e Ações de Fiscalização



O aumento no volume de queixas atrai a atenção de órgãos de defesa do consumidor e de autoridades municipais. O Procon e a Defensoria Pública do Estado têm sido acionados para intermediar pedidos de indenização e cobrar planos imediatos de contingência.



Além disso, a concessionária enfrenta cobranças por parte do Ministério Público e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que avaliam a adequação dos investimentos na infraestrutura da rede de distribuição local. As críticas apontam para a falta de manutenção preventiva nas fiações e a lentidão no plano de poda de árvores que afetam os cabos elétricos durante períodos de chuva.



A instabilidade na rede elétrica reflete-se diretamente na segurança pública e no trânsito da cidade. Semáforos desligados em vias de grande circulação, como a Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), aumentam o risco de acidentes e retêm o tráfego nos horários de pico. À noite, a falta de iluminação pública decorrente da ausência de fase em determinados trechos reforça a sensação de insegurança entre quem circula a pé pelos bairros afetados.



A população cobra medidas concretas de ampliação das equipes de campo e modernização dos subestações que abastecem o município, exigindo um cronograma claro de melhorias para conter a escalada dos apagões na região.

