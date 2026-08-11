São Gonçalo: nos ecopontos são aceitos diversos materiais, incluindo plásticos - divulgação/Ascom

São Gonçalo: nos ecopontos são aceitos diversos materiais, incluindo plásticos divulgação/Ascom

Publicado 11/08/2026 14:11

São Gonçalo - Os quatro Ecopontos de São Gonçalo , onde as pessoas podem trocar seus resíduos recicláveis por dinheiro digital, receberam mais de 30 toneladas de materiais ao longo do mês de julho. Desde o início das atividades nos equipamentos do município, o saldo de materiais entregues é de mais de 740 toneladas de itens.

Atualmente, São Gonçalo conta com quatro Ecopontos, no Barro Vermelho (primeiro a ser inaugurado na cidade), em Santa Luzia, na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, e na Assaí do Alcântara (último a ser inaugurado). Uma quinta unidade está sendo construída no CIEP Municipalizado 250 – Rosendo Rica Marcos, no Gradim.

Nos ecopontos são aceitos diversos materiais, incluindo plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.

Os ecopontos foram instalados pela Secretaria de Conservação, através da campanha Limpa São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável, tendo surgido a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município. “Com o dinheiro digital dos Ecopontos, as pessoas podem realizar compras em comércios próximos, auxiliando na renda do final de mês de muita gente. Os ecopontos também ajudam o meio ambiente, que é nosso foco principal. Uma população mais consciente de seus resíduos torna a nossa cidade mais limpa, organizada e sustentável”, afirmou o secretário de Conservação, Edson Leal.



Serviço:



Os quatro ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



Barro Vermelho – Rua Lúcio Tomé Feteira

Santa Luzia – Rua Visconde Seabra

Zé Garoto – Praça Estephânia de Carvalho

Alcântara – Rua Doutor Alfredo Backer, 605, dentro do Assaí Atacadista