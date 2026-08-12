São Gonçalo: jovem de 24 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (10), na Comunidade CabritaReprodução/Internet
Jovem é encontrado morto com sinais de agressão em comunidade de São Gonçalo
Emerson Santana de Brito, de 24 anos, foi localizado em uma área de gramado na Comunidade Cabrita, em Sete Pontes
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Polícia encontra desmanche de veículos roubados em São Gonçalo
Dois homens foram presos em flagrante durante operação no bairro Barracão; peças e motores foram identificados como pertencentes a veículos com registros de roubo
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Atualmente, o município conta com quatro locais para entrega de recicláveis
Exposição A Arte de Ser Artista reúne trabalhos de 100 alunos na Casa das Artes
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Moradores de São Gonçalo enfrentam crise no fornecimento de energia da Enel
Faltas de luz recorrentes, demora no atendimento de ocorrências e prejuízos no comércio local motivam escalada de queixas contra a concessionária
Família procura adolescente de 12 anos desaparecida em São Gonçalo
Emilly Santos Aguiar Barbosa saiu de casa após deixar um bilhete para a mãe; caso foi registrado na 75ª DP
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