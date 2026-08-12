São Gonçalo: jovem de 24 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (10), na Comunidade Cabrita - Reprodução/Internet

São Gonçalo: jovem de 24 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (10), na Comunidade CabritaReprodução/Internet

Publicado 12/08/2026 11:30

São Gonçalo - Um jovem de 24 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (10), na Comunidade Cabrita, no bairro Sete Pontes, em São Gonçalo . A vítima foi identificada como Emerson Santana de Brito e apresentava sinais de espancamento.

Segundo informações da ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 7h25 para verificar uma possível ocorrência de homicídio. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Emerson já sem vida em uma área de gramado. Familiares da vítima estiveram no local e informaram aos policiais que não sabiam o que poderia ter motivado o crime.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram acionados e realizaram a perícia na área. Após os trabalhos periciais, os investigadores deram início às diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do homicídio. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.